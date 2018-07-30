В Москве простились с писателем Владимиром Войновичем 2 30.07.2018, 19:03

1,326

Владимир Войнович

Похороны великого российского писателя состоялись на Троекуровском кладбище.

Читатели и друзья Владимира Войновича простились с писателем в понедельник в Центральном доме литераторов. Среди простившихся были поэт Владимир Вишневский, писатель Мария Арбатова, глава Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, драматург Александр Гельман, журналисты Виктор Шендерович, Юрий Рост, музыкант Андрей Макаревич, политик Алексей Навальный. Актер Вениамин Смехов напомнил, что писателя окружали "великие Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Петр Фоменко", сообщает "Радио Свобода".

Главный редактор журнала "Сноб" Станислав Кучер заметил, что Войновича читает и любит молодежь, "потому что он вне времени и вне пространства".

Похороны Войновича, скончавшегося в ночь на 28 июля, состоялись на Троекуровском кладбище.

Автор трилогии о солдате Иване Чонкине бескомпромиссно защищал права и достоинство человека. В мае этого года он подписался под требованием передать осужденного в России Олега Сенцова властям Украины.

В последние недели Войнович критически высказывался по поводу пенсионной реформы в России. Писатель неоднократно с сожалением отмечал, что россияне привыкли молча принимать решения правительства.