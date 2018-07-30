Гурков: Моей маме нравится выращивать цветы и продавать, а я - ее служба доставки 30.07.2018, 19:14

1,197

Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Букет из семи гладиолусов у мамы чемпиона мира стоит 15 рублей.

Многократный чемпион мира по муай-тай, вокалист Brutto Виталий Гурков в инстаграме рассказал об увлечении своей мамы – она выращивает цветы и продает их на Комаровке. А сам Виталий, «как хороший сын» помогает ей в качестве «службы доставки», пишет kyky.org.

Букет из семи гладиолусов у мамы чемпиона мира стоит 15 рублей. Возможно, если вы закажете доставку цветов, их привезет вам сам спортсмен. А как вы помогаете маме?