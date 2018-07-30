Стала известна дата референдума об изменении названия Македонии 30.07.2018, 19:49

Жители страны также выскажутся на тему вступления страны в НАТО и ЕС.

Парламент Македонии поддержал проведения 30 сентября референдума об изменении названия страны, что открывает ей путь в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает македонское агентство Meta, пишет «Европейская правда».

За соответствующее предложение проголосовали 68 депутатов, против – ни одного, поскольку депутаты оппозиционной VMRO-DPMNE не присутствовали на заседании.

При этом депутаты отклонили предложенные оппозицией две поправки, поскольку их инициаторы не присутствовали во время рассмотрения и не смогли дать соответствующие объяснения.

На референдуме граждане должны будут ответить на вопрос "Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

В течение нескольких десятилетий две страны вели спор относительно названия Македонии. Греция настаивает, что нынешнее название страны содержит территориальные претензии относительно греческой провинции с одноименным названием. Согласно заключенному недавно соглашению, бывшая югославская республика сменит название на Республика Северная Македония.