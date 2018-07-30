Видеохит: Подросток собрал три кубика Рубика, жонглируя ими 1 30.07.2018, 19:55

13-летний Цюэ Цзяньюй из Китая установил новый рекорд.

Существует множество способов собрать кубик Рубика, но один подросток решил сделать это так, как этого еще не делал никто – во время жонглирования, пишет «Вокруг света».

Цюэ Цзяньюй тренировался два года, прежде чем научился делать это настолько хорошо, чтобы показать свой талант на телевизионном шоу iDream («Я мечтаю» – аналог шоу «Україна має талант»).

Подростку дали 15 секунд, чтобы осмотреть три головоломки, затем он подбросил их в воздух и начал жонглировать. Со стороны этого почти не видно, но меняя кубики в руках, Цзяньюй молниеносно поворачивает их грани, чтобы квадратики оказались на своих местах.

Чтобы решить все три головоломки, Цюэ понадобилось 5 минут 6,61 секунды. Члены Книги рекордов Гиннесса зафиксировали этот результат и вручили парню грамоту.

На том же шоу Цзяньюй вместе со своим тренером Е Цзяси (Ye Jiaxi) побили еще один рекорд – по парному сбору кубика Рубика 3x3x3. Вдвоем они решили головоломку всего за 25,63 секунды. Это почти на три секунды быстрее, чем предыдущий рекорд.

Цюэ увлекся кубиком Рубика в шестилетнем возрасте и уже участвовал в соревнованиях в Германии, Италии, США и Австралии.

Обладателем мирового рекорда по собиранию кубика Рубика на время является 22-летний австралиец Феликс Земдегс. Он умеет делать это всего за 4,22 секунды.