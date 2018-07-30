Андрей Сидоренко: Хочу, чтобы в минском «Динамо» больше доверяли белорусским хоккеистам 30.07.2018, 20:10

Главный тренер сборной Беларуси дал большое интервью.

Новый главный тренер сборной Беларуси рассказал, как собирается возвращать белорусскую национальную команду в элиту мирового хоккея, сообщает "Прессбол".

- Контракт сроком лишь на год — ваша инициатива или федерации?

- Контракт предложила федерация с возможностью дальнейшего переподписания в случае выполнения задачи. Сам прекрасно это понимаю, поэтому — соглашение на год. Задача — вернуться в элиту. Непросто, но будем работать.

- За год можно выстроить некую систему, ведь это очень короткий срок для глобальных изменений…

- Команду нужно строить, для этого нужно время. Но мы попали в сложную ситуацию, и из нее нужно выбираться. Сейчас мы держим в поле зрения всех игроков — собираемся подтягивать и опытных, и молодых. Чтобы в команде работал сплав молодости и опыта. При этом будем строить команду на перспективу.

- В чем основная проблема национальной сборной — пробелы на определенных позициях или более общего характера?

- Есть проблемы на конкретных позициях. Когда я только пришел в сборную в первый раз, все только начиналось и было по-другому. Однако выбор игроков был шире. Постараемся как можно больше привлекать имеющихся хоккеистов, нельзя от них отказываться (имею в виду опытных ребят). При этом важно работать и с молодыми. Прекрасно понимаем, какие у нас есть проблемы и в линии атаки, и в "рамке". Будем ставить командную игру и добиваться результата за счет организации.

- Насколько для вас актуальна проблема отказов выступления за сборную?

- У нас есть отказники. К концу августа их статус в КХЛ определится. Обещают, что они не будут считаться легионерами и смогут выступать за нашу сборную. Надеюсь на это решение КХЛ. Плохо, конечно, что хоккеисты уезжают. Но их, с одной стороны, можно понять: уезжая, они ищут более выгодные контракты.

Но, с другой стороны, в мое время (я выступал еще за сборную СССР) у хоккеистов присутствовало важное чувство гордости, когда они представляли свою страну. Тяжело описать, что происходило внутри, когда играл гимн. Хотелось бы такого отношения и от нынешних хоккеистов. Начинаем уже с ними связываться, разговаривать. А время покажет, как мы выйдем из этой ситуации.

- Может, нужно создавать препятствия? Такие условия, при которых хоккеистам будет невыгодно отказываться от выступлений за сборную.

- Знаете, у меня таких рычагов нет. Это вопрос к федерации.

А нужны такие меры?

- Вот пишет хоккеист письмо с отказом выступать за сборную, приезжает в российский клуб и не является там легионером. Но есть пункт регламента...

Пресс-секретарь ФХРБ Вячеслав Федоренков. Насколько я знаю, такие письма не имеют для IIHF никакой силы. И, например, Андрей Стась может хоть завтра выступать за сборную Беларуси.

- Если захочет.

фото: Александр ШИЧКО

- Если КХЛ примет это решение, будете ли вы заинтересованы в возвращении тех хоккеистов, который поставили личные контракты выше сборной?

- Не будем отказываться от хоккеистов. Будем со всеми разговаривать, следить за их выступлениями. Препятствием это не станет. Хоккеистов можно понять. Постараемся найти общий язык.

- Как вы намерены налаживать сотрудничество с минским "Динамо"? Судя по последним подписаниям, белорусы опять будут играть в третьем-четвертом звеньях.

- Связался с руководством "Динамо". В ближайшие два дня встремся с Горди Дуайером, у меня есть ряд вопросов. Когда я только заступил на должность, не был готов к такой встрече. Теперь у меня есть календарь, темы для разговора. Тем не менее нужно учитывать и интересы "Динамо". Каждый тренер хочет выполнить свою задачу. Нужно гибко подойти к вопросу. Мне хотелось бы, чтобы больше доверяли белорусским хоккеистам. Вы знаете, что у нас есть вратарская проблема. И "Динамо" взяло Мильчакова, что должно увеличить конкуренцию. У "Динамо" также есть два фарм-клуба. Нужно подумать, как организовать ротацию, чтобы все хоккеисты выходили на лед. Это важно.

- Какая программа спаррингов ожидает сборную до чемпионата мира-2019?

- В ноябрьской паузе хотим провести этап евровызова в Беларуси. Еще не решили — в Жлобине или Гомеле. В декабре должны были играть в Словении, но нас на турнир пригласила Словакия — сейчас уточняем сроки.

В феврале будут матчи с норвежцами. В апреле запланированы по два матча с литовцами и венграми. Непосредственно перед чемпионатом мира, уже в Казахстане, сыграем или с южнокорейцами, или с венграми. Считаю, у нас запланировано мало товарищеских матчей, потому что хотелось бы наиграть состав.

- Определились со своим тренерским штабом?

- Выстроим вертикаль. Обязательно будет тренер из минского "Динамо". Потому что там большая группа кандидатов в сборную — и за ними нужно присмотреть. У меня уже есть кандидатура, но назвать имя смогу уже после разговора с Горди.

Ведь ее нужно согласовать. Дмитрий Кравченко будет работать с молодежной сборной и отвечать за линию атаки в главной команде. Пока определяюсь по тренеру вратарей. Думаю, буду приглашать на каждый сбор специалистов из разных команд и определюсь уже перед чемпионатом мира.

- Будет ли поднят в беседе с Дуайером вопрос об определенном количестве матчей, которые должен провести белорусский вратарь?

- Обязательно. Уже изучил календарь КХЛ и отправлюсь с конкретным вопросом, как он на это все смотрит. Хочется, чтобы наши вратари как можно больше играли и им доверяли. Самое важное, нам нужно определиться с первым вратарем. Тем более на чемпионат заявляются два голкипера, а не три. Двадцать полевых и два вратаря.

- В экстралиге затеяли реформу. Как к ней относитесь?

- Если сказать честно, пока в нее не вникал. Есть много организационных вопросов, скоро тренерский совет — и мы их все обсудим. Узнаем, как видят ситуацию тренеры, какие у них есть предложения исполкому. Поэтому уже после исполкома смогу что-то прокомментировать. Реформы должны быть, но правильные. Те, которые пойдут на пользу белорусскому хоккею. Чтобы было больше напряженных матчей, чтобы больше доверяли молодым. Посмотрим, как удастся реализовать.

фото: Александр ШИЧКО

- Насколько за 20 лет изменился хоккей?

- Как шучу, тогда мобильных телефонов не было. Были совсем другие условия. Государство наше только строилось, преодолевало много трудностей. Я был главным тренером, но занимался в том числе административными вопросами.

Сейчас все изменилось. Но самое главное — был гораздо шире выбор хоккеистов. И Салея мы раскрыли, царство ему небесное. У ребят был большой потенциал. Сейчас изменился уровень хоккеистов, у меня изменились взгляды на хоккей.

-У вас всегда была репутация жесткого тренера. Как-то изменили свои подходы со временем?

- А в чем жесткость?

- По крайней мере, в соблюдении дисциплины.

- Тогда вопрос: если я даю задание, которое не выполняется, как должен поступить руководитель?

- Наказать.

- Вот и ответ.

- Мы три года слышали о системе Льюиса. Ожидать ли систему Сидоренко?

- Отвечу шуткой: впереди — сумбур, сзади паника. Но, конечно, система подготовки будет. Но все будет привязано к исполнителям. Много внимания будет уделено командным действиям. Когда мы вместе, невозможное возможно. Такой девиз будет, можно сказать.

- Что сложнее: не вылететь из элиты или вернуться туда?

- Думаю, что вернуться сложнее. Если посмотреть на участников: Южная Корея тоже вылетела — ей нужно доказывать состоятельность. Казахстан — фаворит. Словения — тоже хотят вернутся. Венгрия — в прошлом году провели чемпионат мира у себя, и ответственность их придавила, они не раскрыли весь свой потенциал. Так что будет сложно.

- Вы озвучили план спаррингов. Уровень соперников устраивает?

- Мне дали календарь — я его не составлял. Меня он и по срокам немного не устраивает, я этот вопрос поднял. Почему мы поменяли Словению на Словакию — потому что сильные соперника нам все-таки нужны. Сам немного не доволен календарем.

Вячеслав Федоренков. - Ну и надо помнить, что сейчас мы в статусе команды, не входящей в элиту. Поэтому элита играет с элитой, а все остальные — со всеми остальными.

фото: Александр ШИЧКО

- Вы недавно поддержали идею натурализации, а Геннадий Савилов высказался против этого. Как будете находить компромисс?

- Еще не обсуждали этот вопрос. Я эту идею высказал, имея в виду, что за счет этого можно увеличить количество легионеров в "Динамо". Но у хоккеиста должно быть желание выступать за сборную. Это очень важно. И он должен соответствовать уровню. Это не значит, что нужно разбрасываться гражданством.

- Льюиса часто критиковали за то, что он мало посещал матчи экстралиги. Вы планируете?

- Конечно. Я буду находиться в Беларуси. Уже наметил матчи, буду ездить по городам каждый тур и общаться с хоккеистами.

- Каковы ваши контакты с тренерами экстралиги? Особенно с Михаилом Захаровым, учитывая всем известную историю из 90-х.

- Прошло очень много времени. Я все это уже стер с жесткого диска, забросил все в папки, которые валяются где-то далеко. Подниму их — поднимется пыль. Задохнемся.

- В сборной будет тренер по физподготовке?

- Рассматриваем ряд кандидатов. Я сторонник агрессивного хоккея, мне важно, чтобы команда находилась в хорошем функциональном состоянии. Важно подвести команду к чемпионату мира. На этом делается акцент: у нас должно быть хорошее движение.

- Что важнее для тренера сборной — развитие экстралиги или "Динамо" в КХЛ?

- Чтобы развивался хоккей в Беларуси — это очень важно. А "Динамо" или экстралига — нет никакой разницы. "Динамо" — тоже представитель нашей страны на международной арене. Есть в этом и политический момент. Я за развитие хоккея в целом.

- При переходе на новую работу человек всегда нервничает. Вы больше переживаете сейчас или двадцать лет назад?

- Для человека свойственно переживать, как он сделает свое дело

фото: Александр ШИЧКО

- Почему в последнее время у нас не появляется новых Сергеев Костицыных?

- Очень сложный вопрос. На него, наверное, никто не ответит однозначно. Можно ответить так, как любят женщины: потому что. А если серьезно, то в нашей стране принято считать, что мы все работаем плохо. Не важно, какие именно тренеры — детские или те, кто управляет командами мастеров.

На любом уровне мы работаем хорошо, и мы с Андреем Михайловичем постараемся это доказать. Я начал с этого, потому что мы постоянно недооцениваем наших людей. Мол, у нас менталитет такой. Сам я россиянин, но живу здесь уже более 25 лет. Это моя родина. И у нас очень сильный характер, у нас есть стержень. Мы должны пробудить в себе это.

То же могу сказать и про мальчишек. Поверьте, не так много занимающихся в этом виде спорта. Как и хоккейных площадок. Отсюда вопрос: может ли в молодежную сборную претендовать несколько человек на одно место? Сейчас нет. Если бы был конкурс десять человек на место, у меня был бы выбор. Но сейчас большого выбора нет, но нынешние спортсмены должны пробудиться и сработать как команда. А если все получится, что мы будем говорить? Что у нас нет игроков? Может, мы имеем работящих спортсменов, которым не хватает способностей, но которые компенсируют это своим отношением к делу. Я не ответил на вопрос, почему нет новых Костицыных. Но придут другие. Чем больше людей привлечем, тем выше вероятность. Надо начинать с низшего уровня, любительского. Тогда появится конкуренция.

- Раньше катков в стране было меньше, но игроков высокого уровня больше. Почему??

- У каждого времени свои герои. Уверен, не за горами тот день, когда найдутся новые таланты и спортсмены. Еще год-два… Может, в чем-то они будут уступать прежним, но у них будут свои сильные стороны, и они будут защищать честь страны.

- Кто войдет в штаб молодежной сборной?

- Инициатива по привлечению Дмитрия Дудика исходила как от меня, так и от федерации. Хочу привлечь еще одного помощника — вопрос по нему открытый. А тренером вратарей приглашено Щебланов Алексей Геннадьевич. Профессионал с большой буквы.

- Что нам нужно сделать, чтобы не только вернуться в элиту, но и закрепиться там?

- Очень хорошие слова сказал Сергей Михайлович: когда мы вместе, невозможное возможно.