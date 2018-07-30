Как живет Армения после революции Ваче Давтян

30.07.2018, 20:13

Рано еще делать выводы, но многое обнадеживает.

Немного о том, что происходит в Армении. Надо сказать, что очень интересные события.

За 10 дней пребывания в стране я пообщался с большим количеством людей, по ту и эту сторону баррикад – с бывшим министром, сотрудником МВД, политологом, с людьми, приближенными к власти.

Хотя рано еще делать выводы, но многое обнадеживает. Вот несколько фактов из "первых уст" с моими небольшими комментариями (не ручаюсь за 100% достоверность, но факты точные):

- В правительство назначены люди, никак не связанные с прошлой властью. Не все из них профессионалы, но все прошли по критериям "доверие" и "честность";

- За 2-3 месяца произошла серьезная чистка МВД, налоговой и других ветвей власти

- Налоговая запустила много резонансных дел. При этом главный налоговик, внешне очень приятный человек, постоянно коммуницирует через СМИ и успокаивает бизнес "мы не собираемся терроризировать вас, а расчищаем поле от явной коррупции и монополизма". Реальный факт – 10 "мафиозных" семьей Армении контролируют 60-70% экономики;

- Премьер-министр Пашинян совсем не пророссийский, но пока вынужден играть в игру "мы друзья навеки". Другого варианта, в нынешнем геополитическом и экономическом состоянии, пока нет;

- Идут аресты очень серьезных лиц в государстве. Самый резонансный и первый подобный случай в СНГ – арест второго президента Армении Роберта Кочаряна. Он самый ненавидимый в стране человек. Этакий армянский Янукович который, по разным оценкам, наворовал от $2 до $7 млрд. (для информации – ВВП Армении составляет $11,5 млрд.). Пока ему предъявляют обвинение в разгоне протестов 2008 года, убийстве десятков людей и в конституционном перевороте;

- Аналогичное обвинение предъявлено бывшему замминистра обороны, ныне генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову (ОДКБ или Организация Договора о коллективной безопасности - это военный союз, созданный Путиным в рамках Евразийского союза в противовес НАТО);

Есть минимум два фактора, позволяющие Армении быстро ломать старую систему: 1) Пашинян и его команда никак и ничем не связаны со старой властью, и 2) правовая система позволяет быстро увольнять чиновников.

Но есть, как минимум, три негативных фактора против:

1) старое мышление – 90% людей ориентированы на ценности выживания и, соответственно, на материальные факторы (деньги, власть, слава). Это и есть основа коррупции, монополизма и кумовства. Поэтому есть большие риски воспроизводства старой коррупционной системы, особенно на местах;

2) сложная геополитическая ситуация, колоссальная военная и экономическая зависимость от России;

3) старую систему разрушить легко, а вот построить новую быстро не получится. Что и вызовет разочарование у значительной части общества;

Кремлю очень удобно иметь в союзниках автократические страны, погрязшие в коррупции и беззаконии. Происходящее в Армении им идеологически чуждо и почти полностью напоминает путь Грузии и Украины. Поэтому в ближайшем будущем стоит ожидать активного противодействия России, начиная от экономического давления до провоцирования военного конфликта в регионе.

Все же хочется верить, что у новой власти получится хотя бы половина задуманного.

Ваче Давтян, "Новое время"