В Литве призвали не пользоваться услугами Yandex.Taxi 3 30.07.2018, 20:43

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Российская компания может собирать данные о своих пользователях.

Литовский Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) в понедельник заявил, что рекомендует не пользоваться приложением частного извоза Yandex.Taxi.

В сообщении Министерства обороны говорится, что потребности приложения в получении информации с мобильного оборудования "возможно, создают условия для незаконного сбора личных данных и их накопления, а это вызывает обеспокоенность в связи с безопасностью", сообщает Delfi.

"Сейчас НЦКБ проводит подробный анализ безопасности приложения Yandex.Taxi. Пока не будут установлены конкретные факты безопасности мобильного приложения, НЦКБ рекомендует не устанавливать ее", - говорится в сообщении.

"Особенно важно, чтобы это средство не использовалось на устройствах государственных служащих и должностных лиц, сотрудников системы министерства обороны", - говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что приложение Yandex.Taxi запрашивает доступ к большому количеству конфиденциальный информации и разрешения использовать функции устройства, такими, как возможность активировать камеру, или микрофон, управлять доступом к беспроводной сети, а позднейшие версии программы могут увеличить количество требуемых доступов к функциям.

В сообщении также говорится, что данные, собранные у пользователя устройства, хранятся на серверах организации, штаб-квартира которой находится в России. В условиях пользования также обсуждается возможность предоставить данные госорганизациям, ведомствам регулирования, судам и прочим третьим сторонам. Согласно проведенной литовскими разведывательными ведомствами отчету угроз нацбезопасности, "у российских спецслужб есть правовые полномочия и технические возможности получить доступ к данным российских и иностранных граждан, использующих российские электронные платформы коммуникации".

В оценке угроз говорится, что "угроза утечки личных данных к российским службам разведки и безопасности возникает у граждан Литвы, которые пользуются российскими социальными сетями, услугами электронной почты, например, Odnoklassniki, Mail.ru, Yandex и тому подобные".

На минувшей неделе Р. Шимашюс также обратился в Департамент госбезопасности с просьбой информировать, о том, не представляет ли деятельность Yandex.Taxi угрозы нацбезопасности.

Приложением Yandex.Taxi в Вильнюсе можно пользоваться с минувшего четверга - по словам ее представителей, в столице услуги предоставляются 300 автомобилями. Приложение компании действует по принципу, сходному с Uber или Taxify.

Сама компания представляет себя как международная, она зарегистрирована в Амстердаме, хотя разработчики работают в Москве.