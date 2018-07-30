В Бельгии высмеяли Facebook за блокировку картин Рубенса 2 30.07.2018, 20:56

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Активисты из туристического отдела провели шутливую акцию протеста.

Новый скандал разразился вокруг администрации Facebook, которая заблокировала изображения с обнаженной натурой. На этот раз были удалены посты, которые разместило Туристическое бюро Фламандского региона Бельгии — его сотрудники выложили фотографии нескольких картин Питера Пауля Рубенса.

Как пишет TJ, в ответ активисты из туристического отдела провели шутливую акцию протеста, они притворились «инспекторами Facebook» и пришли в дом-музей Рубенса в Антверпене. Там они начали спрашивать у посетителей, есть ли у них аккаунт в социальной сети. Если активисты получали положительный ответ, то запрещали посетителям смотреть на обнажённые портреты и отводили к «безопасным» полотнам.

«Художественная цензура продолжает преследовать Питера Пауля Рубенса. В 17 веке церковь просила скрывать обнажённые части тела в картинах фламандского художника набедренными повязками. Сегодня социальные медиа, в том числе Facebook, сделали шаг вперёд. Они применяют технологию искусственного интеллекта, которая не делает никаких различий между порнографией и наготой в искусстве» — такое заявление выпустило Туристическое бюро Фламандского региона Бельгии.