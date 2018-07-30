Угроза от российского рубля для Беларуси Жанна Кулакова

30.07.2018, 21:15

2,054

Ослабление российской валюты не может не сказаться и на нашем рынке.

Сейчас на курс российского рубля политика влияет гораздо сильнее, чем экономика, поэтому его динамика становится непредсказуемой, что создает риски и для белорусского рубля.

Вечером 24 июля российский рубль резко подешевел по отношению к доллару: менее чем за час курс «американца» на рынке РФ поднялся с 62,7 до 63,5 рос. руб., то есть на 1,3 %. Аналогичная динамика наблюдалась и в паре с евро. Впоследствии российская валюта отыграла часть потерь, однако по-прежнему оставалась ослабевшей.

Падение рубля связано с риском расширения антироссийских санкций со стороны США. Вечером во вторник американские сенаторы анонсировали законопроект о расширении санкций. Сообщалось, что новые меры будут направлены против госдолга, а также энергетического и финансового секторов экономики. Кроме того, комментарий относительно вмешательства России в выборы в США опубликовал в своем твиттере Дональд Трамп. Данный комментарий также стал причиной давления на рубль.

Похоже, Соединенные Штаты так и не отказались от идеи ввести ограничения на инвестиции в российские облигации. Сегодня примерно четверть российских гособлигаций находится в руках нерезидентов, как следствие, введение таких ограничений может спровоцировать серьезную распродажу ценных бумаг, что повлечет за собой падение национальной валюты РФ.

Нынешнее ослабление рубля подтверждает, что именно геополитические факторы являются сейчас определяющими для российской валюты. Она ослабла, даже несмотря на то что котировки нефти демонстрировали рост и что в России сейчас в самом разгаре налоговый период, традиционно сопровождающийся ростом спроса на национальную валюту. Рубль стал чувствительным к геополитике в том числе потому, что значительные объемы облигаций федерального займа находятся в руках нерезидентов. Динамика индекса российских облигаций RGBI показала, что сразу после новостей из США началась волна распродаж российских бондов.

Все это говорит о том, что в обозримом будущем динамика российской валюты станет совершенно непредсказуемой. Многие фундаментальные факторы, такие как нефть, операции Минфина на валютном рынке, выплаты по внешнему долгу и проч., отходят на второй план на фоне геополитической напряженности вокруг России. Текущие колебания рубля едва ли можно назвать значительными, однако волатильность может в любой момент усилиться. В связи с этим возрастают внешние риски и для белорусского рубля: вероятное ослабление российской валюты не может не сказаться и на нашем рынке.

Жанна Кулакова, «Белорусы и рынок»