закрыть
30 июля 2018, понедельник, 23:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На фасаде мэрии Парижа вывесили фото Сенцова

  • 30.07.2018, 21:40
Олег Сенцов
Фото: RFE/RL

Освободить украинского режиссера призвала мэр Парижа Анн Идальго.

30 июля на здании мэрии Парижа вывесили фото украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в колонии российского города Лабытнанги. Об этом сообщается на странице группы Save Oleg Sentsov в Facebook. Отмечается, что в акции в поддержку Сенцова приняло участие около 200 людей, пишет «Гордон».

В частности, освободить украинского режиссера призвала мэр Парижа Анн Идальго.


популярное за неделю

Мнение

«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель
Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман