На фасаде мэрии Парижа вывесили фото Сенцова 30.07.2018, 21:40

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

Освободить украинского режиссера призвала мэр Парижа Анн Идальго.

30 июля на здании мэрии Парижа вывесили фото украинского режиссера Олега Сенцова, который находится в колонии российского города Лабытнанги. Об этом сообщается на странице группы Save Oleg Sentsov в Facebook. Отмечается, что в акции в поддержку Сенцова приняло участие около 200 людей, пишет «Гордон».

В частности, освободить украинского режиссера призвала мэр Парижа Анн Идальго.