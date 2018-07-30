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Трамп исключил пересмотр санкций против России

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  • 30.07.2018, 22:25
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Санкции останутся в том виде, в котором они существуют на данный момент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России остаются в силе в том виде, в котором они существуют на данный момент, сообщает "Новое время".

"Санкции против РФ останутся такими, какие есть", - заявил он во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

В то же время итальянский премьер отметил готовность диалога с Москвой.

Напомним, что ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил за пересмотр санкций в отношении России, так как они "унижают российское гражданское общество".


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