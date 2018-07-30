Какие страны включились в борьбу за белорусских работников 2 30.07.2018, 22:34

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Белорусы голосуют ногами против решений властей.

Tut.by выяснял, чем трудовая миграция грозит нашей экономике, к каким последствиям может привести отток кадров.

«В ближайшие годы женская миграция в Польшу будет расти»

Польша вышла на второе место по числу гастарбайтеров из Беларуси. В этой стране заметно упростили правила трудоустройства для иностранных работников, в том числе и для гастарбайтеров из нашей страны.

В планах у поляков также разрешить некоторым гастарбайтерам, в том числе из Беларуси, которые находятся в стране на основании разрешения на проживание и работу, через год после проживания перевозить к себе родственников. Они также смогут легально работать в Польше. Такие решения предусмотрены поправками к Закону об иностранцах.

— Резкое увеличение миграции белорусов в Польшу, как временной трудовой, так и со сменой ПМЖ — самая важная тенденция последних трех лет на рынке труда Беларуси, — убежден Андрей Елисеев. — Фактически за последние годы это рекордный случай столь резкого увеличения трудовой миграции (не в абсолютном выражении, а относительном) жителей одной страны Центральной и Восточной Европы в другую. В абсолютном выражении число украинских трудовых мигрантов в Польше многократно превышает белорусов, но динамика роста белорусской трудовой миграции за последние три года намного более впечатляющая.

По мнению аналитика, статистика свидетельствует о том, что сейчас происходит «довольно масштабная переориентация части белорусских трудовых мигрантов с российского рынка труда на польский».

— Если взять число приглашений для белорусских трудовых мигрантов от польских работодателей, то оно за последние четыре года выросло почти в 15 раз. Если в 2014 году их число чуть превышало 4 тысячи, то в 2017-м — почти 60 тысяч (для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 5599 человек, а в 2016-м — 23 400).

Эксперт считает, что «десятки тысяч белорусов, работавших в прошлом году в Польше, не учтены».

— Кроме обладателей трудовых виз, часть обладателей карт поляка (а их число превысило 100 тысяч в прошлом году) также вовлечены в трудовые отношения в Польше, — добавляет Андрей Елисеев.

По его мнению, интерес белорусов к польскому рынку труда обусловлен в том числе девальвацией российского рубля и экономической рецессией в России.

— Из-за этого части трудовых мигрантов из Беларуси стало выгодней трудоустраиваться в Польше. Кроме такого механизма, как карта поляка, у Польши уже много лет действует схема упрощенного трудоустройства для белорусов (а также для украинцев, россиян, молдаван, грузин и армян). Просто до 2014 года белорусы ее почти не замечали, находили себя на российском рынке труда.

Андрей Елисеев также обращает внимание на то, что в поисковых системах «Польша уже намного обошла по популярности Россию по числу запросов белорусов о работе за рубежом».

При этом мужчины чаще, чем женщины, отправляются на заработки в Польшу.

— Пока что временная трудовая миграция из Беларуси в Польшу — преимущественно мужская, только около 15% приглашений на работу от польских работодателей направляется женщинам. Портрет типичного белорусского трудового мигранта в Польше — мужчина 26−40 лет, который работает в строительстве или транспортником в столичном регионе, Гданьске или Познани и их окрестностях. Вероятно, в ближайшие годы женская миграция в Польшу будет также расти, — резюмирует Андрей Елисеев.

В Литве востребованы белорусские водители и строители

Третья страна по популярности у белорусов для трудовой миграции — Литва. В этой стране с 1 января прошлого года вступили в силу поправки, по которым иностранцам с дефицитными для литовского рынка труда профессиями не требуется получать разрешение на работу.

— Также от обязанности получать разрешение на работу освобождаются студенты-иностранцы, которые по завершении обучения в Литовской Республике, в том числе в образовательных учреждениях по программе профессионального обучения, намерены работать в соответствии с приобретенной квалификацией, а также иностранцы, которые присланы на временную работу в Литовскую Республику, — рассказала представитель пресс-службы литовской биржи труда при Министерстве соцзащиты и труда Милда Янкаускене.

В Литве постоянно обновляется список дефицитных профессий. К примеру, в первом полугодии этого года туда попали: водители транспортных средств международных грузовых перевозок, сварщики, сборщики корпусов металлических судов, операторы металлообрабатывающих станков, швеи и 10 строительных профессий (каменщик, бетонщик, сборщик металлических конструкций, штукатур, облицовщик, плиточник и др.).

Список профессий, представителям которых нужна высокая квалификация и которых не хватает в Литве, применяется при выдаче временного вида на жительство, когда работодатель обязуется принять его на работу не меньше чем на 1 год и платить ему зарплату не меньше 1,5 средней. По данным Департамента статистики, средняя зарплата в Литве сейчас составляет 895 евро «на бумаге». Значит, 1,5 средней — 1343 евро «на бумаге» или больше 1000 евро «на руки».

Но из-за притока трудовых мигрантов, особенно с Украины, литовцы решили установить квоты для зарубежных работников на некоторые профессии. «Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила», — отмечал ранее вице-канцлер Литвы Дейвидас Матулёнис. По его словам, в первую очередь это касается водителей и строителей.

Белорусы в прошлом году, по данным литовской статистики, стали реже приезжать на работу в эту страну. Если в 2016-м литовская биржа труда выдала 6498 разрешений на работу белорусам (33% от всех выданных разрешений), то в 2017-м — 1198 (22% от всех выданных). Но в этом году снова начало расти число белорусов, которые трудоустраиваются в Литве. Это отмечает и белорусская статистика.

— Белорусы чаще всего работают водителями транспортных средств международных грузовых перевозок, строителями, каменщиками, поварами, сварщиками, менеджерами, электриками, монтерами лифтов, сантехниками, руководителями проектов, программистами, — говорит Милда Янкаускене.

Напомним, ранее литовские фермеры жаловались, что не могут найти рабочих на зарплату в 1000 евро. Среди тех, кто откликнулся на вакансии, оказались и белорусы.

Для трудоустройства в Литве требуется разрешение на работу, получить которое нужно до прибытия в страну. «Работодатель, который намерен трудоустроить иностранного гражданина, обязан обратиться на территориальную биржу труда и зарегистрировать свободное рабочее место, — отмечают в литовской бирже труда. — Заявление работодателя с просьбой о выдаче разрешения на работу в Литовской Республике не рассматривается, если за 14 дней до подачи на территориальную биржу труда заявления он не зарегистрировал свободного рабочего места в соответствии с установленным правовыми актами порядком».

Какие еще страны включились в борьбу за белорусских работников?

Среди стран, в которых заявляли, что хотят переманивать белорусов на работу, оказалась также Латвия. Ранее руководитель организации «Крестьянский сейм» Юрис Лаздиньш отмечал, что привлечение иностранной рабочей силы для сельской местности Латвии практически неизбежно. Среди потенциальных работников — белорусы и украинцы.

В Управлении по делам гражданства и миграции Латвии отмечают рост трудовых мигрантов из нашей страны. Так, на начало 2016 года в стране с действительным разрешением на трудовую деятельность находились 714 белоруса, 2017-го — 817, а на 1 января 2018 года — 961.

— Самые распростроненные профессии: водители грузовика и тягача — 580 человек, 653 и 754 соответственно; программисты — 18, 23, 44 (данные на 1 января последних трех лет. — Прим. ред.), — рассказали FINANCE.TUT.BY в управлении по делам гражданства и миграции Латвии.

В Латвии также востребованы белорусские работники на промышленных предприятиях, в том числе пищевой. «Украинцев, белорусов можно ввозить на минимальную зарплату. Уже сейчас на предприятиях десятки, сотни таких работников», — отмечала ранее председатель совета латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре. Востребованы в Латвии также белорусские дальнобойщики.

При этом для трудоустройства белорусов в этой стране не существует каких-либо льгот, отмечают латышские службы занятости.

Еще одна страна, которая заинтересована в белорусских работниках, — Чехия. Примечательно, что в этом году белорусы заметно чаще стали отправляться на заработки в эту страну. Если в 2017-м в Чехии трудоустроились 85 человек, то только за первое полугодие 2018-го — 164 человека.

При этом МИД Чехии ранее объявил, что выделит больше ресурсов для рассмотрения запросов на получение разрешений на работу от специалистов из других стран, в том числе и Беларуси. Стабильный экономический рост Чехии и низкий уровень безработицы, достигший в декабре 2,4 процента, привели к тому, что многие компании испытывают дефицит сотрудников и сильно нуждаются в пополнении, чтобы удовлетворить спрос.

На экономике Беларуси отток трудовых ресурсов сказывается не лучшим образом, отмечает бывший министр экономики Беларуси, почетный председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского Георгий Бадей.

— Работающий создает добавленную стоимость, с которой живет государство — налоги и т.д. Раз меньше работающих, значит, меньше добавленной стоимости. Конечно, в этом плане государство недополучает. Поэтому многие государства принимают программы привлечения трудовых ресурсов. У них много рабочих мест, они привлекают дополнительную рабочую силу, — поясняет экс-министр. — Но человек вправе выбирать, где ему лучше. Если бы в Беларуси были условия, в том числе и оплата труда соответствующая, то вряд ли кто-то поехал в ту же Сибирь на стройку. Работали бы здесь. А так ездят туда, где больше платят, где лучше условия.