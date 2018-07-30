«Игорь Комлик и Геннадий Федынич - честь и совесть белорусского народа» 2 30.07.2018, 22:55

Игорь Комлик (слева) и Геннадий Федынич

Белорусы поддерживают лидеров независимого профсоюза РЭП.

Сегодня, 30 июля, в 11:30 в Доме правосудия (Минск, ул. Семашко, 33) началось рассмотрение уголовного дела против лидеров независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Геннадия Федынича и Игоря Комлика обвиняют в «уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси). Максимальное наказание по этой статье – до 7 лет лишения свободы.

В зал суда не смогли попасть более полусотни человек. Власти специально выбрали для рассмотрения дела маленькое помещение. Солидарность с лидерами независимого профсоюза высказывают представители всех слоев белорусского общества. Ведь профсоюз РЭП, ставший по-настоящему народным, никогда не отказывал в помощи простым белорусам. Читатели сайта Сharter97.org также выразили слова солидарности:

«Доводы обвинения рассыпаются от лжи! Жыве Беларусь!»

«Чем дальше - тем смешнее доводы у стороны обвинения. Обвинения фабрикуются по аналогии с ящиком гвоздей у Шушкевича».

«Игорь Комлик и Геннадий Федынич - честь и совесть белорусского народа».

«Салідарнасць - вялікая сіла і моц! Падтрымліваючы адзін аднаго - будзем нарэшце вольнымі

Зараз маюць патрэбу тыя, хто падтрымліваў і абараняў нас - тыя, хто ўжо зараз набліжае волю кожнага з нас і волю краіны».

«Руки прочь от профсоюза РЭП! Это не карманная оппозиция а настоящие борцы за лучшее будущее для Беларуси! Федынич - мужик!»

«Геннадий Федынич и Игорь Комлик - честные и бескомпромиссные, ответственные, законопослушные лидеры профсоюзов. Они нуждаются в нашей солидарности с ними. В нашей гордой усмешке над теми, кто глумится над честью и человеческим достоинством».

«Долой продажный суд и коррумпированную власть»

«Это подлые и немотивированные репрессии против самых ярких представителей гражданского общества Беларуси!»

«Власть делает всех своими рабами. Пора стать свободными и убрать эту подлую власть!», - заявляют читатели Сharter97.org.