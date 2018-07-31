СМИ: КНДР продолжает создавать новые баллистические ракеты 1 31.07.2018, 7:32

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Данные подтверждаются фото со спутников.

Есть признаки, что Северная Корея строит новые межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достичь США. Об этом сообщают источники в американских разведывательных службах, передает The Washington Post.

Фотографии со спутников, в частности, показывают, что идет разработка по меньшей мере одной, а возможно и двух ракет на жидком топливе.

Строят новые ракеты, предположительно, в центре Санемдонг около Пхеньяна, где конструировали первые созданные в КНДР межконтинентальные ракеты.

Разведданные свидетельствуют о том, что КНДР продолжает строительство ракет и после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны Северной Кореи больше нет ядерной угрозы.

Раньше северокорейский диктатор Ким Чен Ын пообещал уничтожить полигон, который использовался для испытаний двигателей баллистических ракет дальнего радиуса действия, которыми грозился ударить по американскому острову Гуам.

12 июня Трамп и Ким встретились на саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.