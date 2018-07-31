«В Минске построятся только те, у кого есть деньги» 9 31.07.2018, 7:55

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Эксперты — о предложении вице-премьера Калинина меньше строить в столице.

Ежегодно постановлением правительства утверждается программа строительства жилья на год. В текущем году, например, в столице запланировано построить 720 тысяч квадратных метров жилья. Но в прогнозе на 2019 год, который традиционно публикуется в одном из приложений к постановлению, объемы падают до уровня 2017 года — 644 тысячи квадратных метров жилья. Впрочем, и эта цифра еще может измениться в меньшую сторону: на днях вице-премьер Анатолий Калинин заявил о необходимости «как минимум вдвое сократить жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и в областных центрах».

О том, что будет, если объемы строительства жилья в Минске и в самом деле сократятся вдвое, REALTY.TUT.BY спросил у крупных игроков рынка недвижимости.

«Айрон»: «Для нас это позитивная новость»

Возможное снижение объемов строительства в Минске и областных городах еще только будет обсуждаться в правительстве. Но если предложение найдет поддержку, то столица придет к цифре в 360 тысяч квадратных метров жилья в год — это половина от плана на 2018 год.

Крупный минский застройщик ОДО «Айрон» сейчас строит на четырех столичных площадках: на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Голубева, на пересечении улиц Разинской и Щорса, в районе улиц Зубачева и Брестской, а также в районе улицы Нововиленской.

Эти четыре площадки дают застройщику в общей сложности 320 тысяч квадратных метров жилья — без малого будущая годовая норма на весь Минск.

— Уменьшение объемов предложения нового жилья скажется на цене квадратного метра. Для нас эта новость позитивная: спрос будет увеличиваться, цены на квартиры — расти, — рассказал гендиректор ОДО «Айрон» Валерий Шамрило.

«10 УНР — инвест»: надо менять подход к строительству в Минске

Председатель наблюдательного совета ОАО «10 УНР — инвест» Василий Устинчик рассматривает заявление вице-премьера комплексно. Например, вместо снижения объемов строительства в Минске предлагает в целом изменить подход к строительству в столице.

- Нужно прекратить строить жилье с плотностью застройки более восьми тысяч квадратных метров на гектар и высотой более семи этажей. Панельным домам также не место в столице, — говорит Василий Устинчик. — Чтобы застройщик охотно шел строить в населенных пунктах между первой и второй кольцевыми дорогами, нужно упростить систему перевода сельхозземель в категорию «для строительства жилья», особое внимание при этом уделив строительству энергоэффективного жилья.

«Кто захочет жить в Минске, будет строиться на коммерческой основе»

Эксперт группы компаний «Твоя столица» в возможном сокращении объемов строительства жилья в Минске и областных городах ничего страшного не видит.

- Два года назад уже говорилось о том, что жилищное строительство в Минске будет сокращаться и постепенно уходить за МКАД, — рассказала Светлана Куделко, заместитель директора АН «Твоя столица» по продажам на вторичном рынке жилья. — Тем не менее в Минске строится достаточно объектов, и наверняка коммерческое жилье будет строиться и дальше. Площадок для строительства хватает: есть, например, частный сектор, который подлежит сносу. Проще говоря, для тех, кто захочет жить в Минске, возможности будут, но на коммерческой основе.

Когда речь идет о сокращении строительства в Минске в два раза, то имеется в виду социальное жилье и льготное кредитование, предполагает Светлана Куделко.

Что касается развития городов-спутников, то жилье в них уже, по мнению эксперта, пользуется популярностью.

— Расстояние между первым и вторым кольцом — территория, которая постепенно осваивается застройщиками и в общем-то пользуется спросом у покупателей из-за цены, которая дешевле, чем в Минске. Сеница, Прилуки, Фаниполь, Юбилейный, Боровляны — отличный тому пример.

Из городов-спутников активно застраиваются Дзержинск, Заславль, Смолевичи, говорит Светлана Куделко.

— Жители столицы не боятся туда ехать и улучшать жилищные условия, потому что между Смолевичами и Минском, например, отличное транспортное сообщение. Правда, пока о городах-спутниках чаще говорят как о социальном жилье. Чтобы туда тянулись разные слои населения, нужно развивать инфраструктуру.

Так что сокращение объемов строительства жилья в Минске, по мнению Светланы Куделко, — процесс относительно естественный. А вот с прогнозами по поводу повышения цены на квадратный метр эксперт осторожна.

— На уровне пока только заявления правительства говорить о том, что цены пойдут вверх, рано. Это долгосрочная перспектива, которую сегодня просчитать практически невозможно. Цены ведь зависят не только от того, сколько строится квадратных метров, но и от экономической ситуации, уровня доходов граждан, возможности доступных кредитов.