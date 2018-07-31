Белорус Никита Бодяковский выиграл в покер более полумиллиона долларов 4 31.07.2018, 8:05

1,292

ФОТО: ДЭННИ МАКСУЭЛЛ, POKERNEWS.COM

Турнир проходит в Южной Корее.

Никита Бодяковский стал пятым на покерном турнире HK$1,000,000 Short Deck Ante-Only соревнований Triton Super High Roller Series, которые проходят сейчас в южнокорейском городе Чеджу, сообщает belmir.by.

Призовые белорусского игрока составили 4,62 млн гонконгских долларов. В переводе по текущему курсу это 588,7 тысячи американских долларов.

Победителем же турнира стал Кеннет Ки из Сингапура. Он получил 22,5 млн сингапурских долларов, что является эквивалентом 2,87 млн американских долларов.

Соревнования в Ченджу, тем временем, продолжаются. В среду станут известны победители последнего турнира – HK$2,000,000 Main Event. Бодяковский на утро вторника был среди лидеров.

Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.