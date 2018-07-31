ЕС построит 11 портов для приема газа из США 31.07.2018, 8:15

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Вопрос обсуждался во время встречи Дональда Трампа и премьера Италии.

Во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте лидерам двух стран был задан вопрос касательно поставок в Италию энергоресурсов. Конте на эту тему заявил, что обсуждал с американским президентом идею Трансадриатического трубопровода. «Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны южной Европы», - заявил Конте, сообщает rbc.ru.

Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что США готовы создать альтернативу. «Мы уже обсуждали с властями Евросоюза вопрос о строительстве в Европе 9-11 портов, которые будут принимать американский сжиженный газ», - сказал американский президент.

При этом Трамп подчеркнул, что оплачивать сооружение портов будут именно европейцы.

27 июля Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером заявил о том, что ЕС будет покупать сжиженный газ у США.