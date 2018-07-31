Исследование: как стать счастливым с помощью походки 2 31.07.2018, 8:10

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Походка меняет настроение человека.

Исследования, проведенные в Канадском институте, подтвердили, что на настроение можно повлиять, изменив походку, пишет healthystyle.info.

Более ранние опыты помогли выяснить, как двигаются люди в состоянии депрессии. Психическое расстройство способствует тому, что человек передвигается совсем не так, как люди, которые находятся в хорошем расположении духа.

В ходе нового эксперимента добровольцам показали список слов негативного и позитивного значений.

После знакомства со словами все участники исследования ходили на беговой дорожке, а ученые оценивали характер движения и выбранные позы.

На тренажере был установлен датчик, который показывал, насколько счастливой или подавленной была походка добровольцев.

Однако участникам опытов не сказали, для чего нужен этот прибор. Ученые попросили половину добровольцев сдвинуть стрелку датчика влево, а половину — вправо. Оказалось, что добровольцы быстро привыкли к новой походке. Затем все участники исследования записали те слова из предложенного списка, которые смогли вспомнить.

Результаты удивили ученых: добровольцы, чья походка была подавленной, вспоминали больше негативных слов, а те участники, которые выбрали счастливую походку, назвали больше позитивных слов.