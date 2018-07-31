Визит под знаком Марса и дефолта 12 Владимир Халип

31.07.2018, 8:41

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Астрологи давно предсказывали это.

Тень Земли закроет диск Луны. Останется только узкий светящийся серп. В черном небе четко обозначится зловещий красный Марс. И вот тогда у тех, на кого падет этот далекий свет, не будет денег. Совсем. В сферах, близких к высшей власти, такая ситуация называется дефолтом. А в кругах попроще – непечатным словом. В нашей процветающей стране всякое бывало. Однако того, что случилось в канун затмения, не мог предугадать никто.

Большой банкир молча запер сейф. Забросил ключ в заросли крапивы. И ушел в степь. Безвозвратно. Правителю об этом мгновенно доложили. Но тот известие воспринял равнодушно. Если денег нет, кому нужен банкир, даже очень большой?

А денег не было. И быть не могло. Сказки о профиците здешнего бюджета – фольклор, не более того. Правительство текущий год просчитало скрупулезно. Конечно же, по всем расчетам впереди просматривалось только процветание и безудержный прогресс. Но тут стряслось непредвиденное: подвели тунеядцы. В трудную минуту именно они должны были раскошелиться. И заткнуть возможные прорехи. Под неуловимых трудового фронта и были скроены хитроумные ловушки известных всем декретов. С оглядкой на их тугие кошельки просчитывались фантастически оригинальные платежи. Наконец, разве не для их удобства создавалось великое и хитроумное «одно окно»?

А чем они ответили? Родной, можно сказать, власти показали козу. И заставили правителя унижаться, просить в долг. А ведь понимали, что в нынешних условиях едва ли кто подаст. О каких новых займах может идти речь, если госдолг уже достиг 54 процентов ВВП? Кому рассказывать бодрые истории о нашей финансовой мощи, если половина всех работающих в этой стране получает среднюю зарплату не выше 200 баксов?

Мало нам этих проблем, так еще и природа начинает куролесить. Жара сменяется потопом. Вдобавок ко всему и в космосе начались какие-то подвижки. Естественно, такие пустяки чиновников ничуть не волновали. Они предпочитали скупую информацию, которая просачивалась иногда из соответствующих органов. О неучтенных суммах, блуждающих по стеклянным банкам и темным гаражам. Ходили даже слухи, будто в одном из таких закоулков оперативники даже встретили дефолт. Куда он шел, кого подстерегал – вот в чем вопрос! Однако обе стороны, чтобы не накликать на страну непредвиденные бедствия, предпочли друг друга не узнать.

А в городе Гомеле тем временем готовилось большое торжество. Предстояло открыть детскую больницу. Это правитель когда-то, «проезжая мимо станции», вдруг повелел построить. Понятное дело, начальство местное без его указаний додуматься до такого не могло. А он, едва увидел это место, как тут же осенило: здесь и только!

И вот стройка завершилась. Открытие предстояло грандиозное – с участием инициатора. А без него такое торжество смысла не имело. Долго выбирали дату. Все сошлись на 27 июля – пятница, вроде бы нейтральный день. Перед выходными, торопиться некуда. Можно безмятежно бродить по больничным коридорам, заглядывать в палаты, туалеты, давать бесценные указания сопровождающим. Услужливое телевидение будет потом не однажды прокручивать эти жизнеутверждающие кадры, вызывая волны реликтовой любви особо преданного электората. Это же он, мудрый и заботливый, облагодетельствовал бедных гомельских деток. Это его щедрый и незабываемый подарок – а чей же еще?

Молва гласит, будто он сел однажды за руль подаренного трудовым народом «Майбаха» и укатил в неизвестном направлении. А там, на этом неизвестном направлении, исполнил несколько задушевных песен на слова Гуцериева, прошелся с шапкой среди благодарных слушателей и собранную сумму перечислил на счет вышеупомянутой больницы для детей. Легко быть щедрым, когда умеешь зарабатывать. Иди себе по стране и раздавай презенты – кому чупа-чупс, кому больничку.

В том, что он приедет, ни у кого сомнений не было. Просчитали заранее вероятный маршрут и позаботились о том, чтобы по сторонам все радовало взор. Даже роддом неподалеку от презентуемой больницы перестроили под нужды следственного комитета. На всякий случай, без каких-то тайных умыслов. А вот граждан в зоне высочайшего маршрута письменно предупредили в момент события на балкон не выходить и окон не открывать. Даже режим «проветривание» игнорировать безоговорочно.

На стоянке вблизи этой больницы появился вдруг заветный «Майбах». Он был без номеров. Но это ничуть не смущало принципиальных до крайности гаишников, которые мелькали тут и там, кому-то что-то сообщая по мобильной связи. Скорее все наоборот – отсутствие этих злополучных номеров вызывало почти священный трепет. Тут явно крылась какая-то государственная тайна, непостижимая для непосвященных.

Все было готово к торжеству. Уложено. Подстрижено. Покрашено. Четко, будто на параде, топорщились торжественные туи в кадках. Развешены цветы в корзинах. На главной площади, сознавая исключительность момента, трепетал большой фонтан. С улиц застенчиво удалились посторонние. Остались только те, кому восторг изображать положено по штату. Ответственные лица нетерпеливо поглядывали в небо – не летит ли? Пустые хлопоты. Не там, а в космосе вершилось в это время то, что должно было свершиться.

Это потом уже ходили слухи, будто бы куда положено явились вдруг то ли астрологи, то ли вообще волхвы. И промолвили довольно грубо, напрямик: вы что тут все - совсем идиоты? Посмотрите в небо! Что там творится – не врубаетесь? Великое противостояние Марса, да еще к полуночи тень Земли закроет диск Луны!..

Про какой-то Марс могли бы и не упоминать. А вот Луна – это совсем иной разговор. Особенно в наших условиях. Не зря же когда-то известный всем писатель предупреждал читающую публику, что Луна обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается.

Так было все или иначе, гадать теперь нет смысла. Просто накануне тех неучтенных космических событий в городе Гомеле в чьей-то высокопоставленной мобилке прошелестело вдруг короткое и трепетное слово: отбой!

И на следующий день никаких объяснений этого крутого разворота не последовало. Об извинениях за доставленные горожанам неудобства в нашей стране вообще говорить не принято. Тем более, что правитель к тому времени встречал уже дорогого гостя – китайского бизнесмена. Разговор получился деловой и подобострастный. По этой части правитель даже побил пятничный рекорд гомельских чиновников. Но в данном конкретном случае все понятно и вполне объяснимо.

Очень хотелось юаней.

Владимир Халип, специально для Charter97.org