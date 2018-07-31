Семашко: Стоимость электроэнергии и газа для населения будет расти 29 31.07.2018, 8:30

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Граждане должны «спасать предприятия» от банкротства.

Тарифы на электроэнергию для населения Беларуси будут расти в рамках программы ликвидации перекрестного субсидирования и несмотря на планируемый ввод БелАЭС, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

"Тариф для населения постепенно будет подниматься – конечно же, не с бухты-барахты, а по мере роста реальной заработной платы. Люди должны оплачивать реальную стоимость этого киловатт-часа – сегодня же население оплачивает около 80% от себестоимости электроэнергии, газа – и того меньше, около 43%", - сказал Семашко, которого цитирует газета "Островецкая правда", передает interfax.by.

По словам вице-премьера, "в Беларуси сегодня самый низкий тариф на электроэнергию для населения". "На западе население платит за электроэнергию в 2-3 раза больше, чем промышленные предприятия. Например, в Германии около 8,5 цента за киловатт-час платит промышленный производитель, а население – около 27 центов. А у нас наоборот: 11,5 цента платит тот же МАЗ, а частные потребители – около 5 центов", - сообщил Семашко.

Он также заявил, что "преференции (по стоимости электроэнергии – ИФ) планируются для реального сектора экономики, который сильно перегружен". Вице-премьер пояснил, что снижение стоимости электроэнергии для белорусских промпредприятий необходимо для повышения конкурентоспособности на внешних рынках. "Два автомобильных гиганта – белорусский МАЗ и российский КамАЗ, которые работают на одних и тех же евразийских рынках, покупают электроэнергию по разной цене: МАЗ платит 11 центов за киловатт-час, а КамАЗ – 4,5 цента. Думаю, не стоит объяснять, чья продукция будет более конкурентоспособная на рыке. И это касается не только этих предприятий", - сказал Семашко.