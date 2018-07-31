Рада БНК: Руки прочь от независимых профсоюзов 31.07.2018, 8:56

Оппозиционные политики потребовали немедленно освободить Федынича и Комлика.

Рада Белорусского Национального Конгресса приняла заявление в связи с судом над лидерами независимого профсоюза РЭП. Об этом сообщил один из лидеров БНК Николай Статкевич:

«30 июля в суде Советского района начался суд над лидерами независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом. Следственный комитет пытается обвинить их в том, что они имели банковский счет в Литве, на который поступали деньги из-за рубежа.

Геннадию Федыничу и Игорю Комлику грозит заключение сроком до 7 лет и конфискация имущества. Под видом следствия власти осуществляют масштабный давление на лидеров и на сотни членов профсоюза РЭП. Само это дело, как и когда-то печально известное дело лидера «Весны» Алеся Беляцкого, является попыткой режима продемонстрировать всем защитникам социальных и гражданских прав в Беларуси, всему гражданскому сообществу страны, что власть не позволит ни одного существенного шага против государственной политики бесправия и угнетения. Именно в том, что активно защищали права трудящихся, на самом деле виноваты Федынич и Комлик.

Белорусский Национальный Конгресс убежден, что это позорная дело безусловно подтверждает полное отсутствие позитивных перемен во внутренней политике властей Беларуси и свидетельствует о том, что преследование гражданских активистов и защитников прав человека продолжается.

Расправа над независимым профсоюзом РЭП – это не только нарушение международно признанных прав человека, но попытка уничтожить один из последних островов свободы в Беларуси.

Уже само начало так называемого «суда» показало, что это не суд, а попытка запугать тех, кто хочет справедливости и законности. Но издевательские обыски и закрытый перед большинством тех, кто пришел выразить солидарность с очередными политическими жертвами и засвидетельствовать их невиновность, зал суда, показали, что боится сама власть.

В этих обстоятельствах допущенные на суд активисты БНК провели правомочное заседание Рады БНК и единогласно приняли это заявление. Наше требование:

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРОВ РЭП Федынича и Комлика. Руки прочь от независимых профсоюзов!

P.S. Проект заявления был предложен первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем».