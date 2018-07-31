Сможет ли Бишкек добиться экстрадиции сбежавшего в Минск экс-премьера? 3 31.07.2018, 8:18

1,168

Даниил Урицкий (третий слева)

Фото: tut.by

Усенов и кыргызско-белорусские отношения.

Публикация новостей о бывшем премьер-министре Кыргызстана Данияре Усенове, заочно приговоренного на пожизненный срок на родине, вновь подняла вопрос о способности страны экстрадировать бывших чиновников, находящихся в розыске.

Белорусские СМИ 27 июля опубликовали фотографии человека, внешне похожего на бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, который бежал из страны после событий 2010 года. Как оказалось, он возглавляет крупную государственную корпорацию, созданную указом Лукашенко. Тем временем, власти Кыргызстана все эти годы не могут добиться экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева и людей из его близкого окружения.

В МИД Кыргызстана 28 июля вызвали временного поверенного в делах Беларуси в Бишкеке Сергея Иванова. Кыргызская сторона передала ноту, в котором «выражает протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Беларуси осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым».

В нем говорится, что «продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года».

Подписи Даниила Урицкого и Данияра Усенова.

Вопрос о Данияре Усенове теперь намерен рассмотреть комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности. Об этом «Азаттыку» сообщил зампредседателя комитета Абдывахап Нурбаев.

Абдывахап Нурбаев

- МИД направил ноту, дождемся ответа. Вообще, нужно изучить соглашения между странами. У нас с Беларусью нет многих соглашений. После ухода Бакиевых отношения в некоторых вопросах ухудшились. В последнее время отношения улучшались. Теперь появился Данияр Усенов. В сентябре, когда начнем работать, рассмотрим, обязательно. Возможно, он туда вкладывает средства, которые украл в Кыргызстане. Надо рассмотреть это.

Ответственность за экстрадицию в Кыргызстан подозреваемых и осужденных возложена на Генеральную прокуратуру. Но справиться в одиночку с такими задачами надзорный орган не в силах, считает экс-генпрокурор Байтемир Ибраев:

- После бегства Аскара Акаева Генпрокуратура не сумела экстрадировать людей из его окружения. Сейчас такая же ситуация. В странах СНГ генпрокуроры не могу вести самостоятельную работу. Политические вопросы решаются на уровне политических руководств стран. Неправильно всю ответственность возлагать на Генпрокуратуру. У надзорного органа всего один инструмент – он может опираться лишь на конвенцию. Тем не менее, по разным причинам экстрадиций не происходит. Другие государственные институты, МИД и политическое руководство страны должны оказывать поддержку.

Байтемир Ибраев

27 июля белорусские СМИ опубликовали фотографии Даниила Урицкого, внешне похожего на бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. Он возглавляет «Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию», созданную указом Лукашенко. В комментариях журналистам Урицкий заявил, что «слышал, что Данияр Усенов умер в 2013 году в Малайзии».

Одним из препятствий для экстрадиции в Кыргызстан бывших чиновников является отсутствие доказательств, которые могли бы внушить доверие у зарубежных стран, считает политолог Эмиль Джураев. Эксперт полагает, что ноты МИДа не дадут никакого результата:

- В Кыргызстане не было проведено убедительного следствия в отношении этих людей. Многих судят по политическим мотивам. Аргументов нет. Нет доказательств того, что человека действительно нужно привлечь к суду за преступления. Во-вторых, власти Беларуси находятся в близких дружеских отношениях с Курманбеком Бакиевым и его окружением. Они получили гражданство Беларуси. Сколько раз просили выдать Бакиева... По Данияру Усенову тоже никаких успехов добиться не получится. Как сказал сам Усенов, Данияр Усенов умер, он – Даниил Урицкий.

Эмиль Джураев

Бывшая жена Данияра Усенова, депутат парламента Динара Исаева в комментариях «Азаттыку» заявила, что узнала в Данииле Урицком своего экс-супруга:

«Я не знаю, где он находится. Мы не живем вместе уже восемь лет. О том, что он изменил имя и фамилию, писали и раньше. Я думала, что пишут просто так. А на распространившихся в Интернете фотографиях я вижу самого Данияра. Но я не могу говорить, плохой он или хороший. Я встретилась с ним в 2010-2011 годы. Я приехала в Кыргызстан, а он уехал», - сказала Исаева.

Подписи Даниила Урицкого и Данияра Усенова.

О том, что Данияр Усенов сменил свое имя на Даниила Урицкого и возглавил крупное государственное предприятие в Беларуси, стало известно еще в конце 2017 года. Члены общественного объединения «Айкол-Ала Тоо» даже проводили акцию протеста возле здания посольства Беларуси в Бишкеке.

Данияр Усенов считался одним из самых влиятельных людей во власти в Кыргызстане при президентстве Курманбека Бакиева. После апрельских событий он выехал за пределы страны и в СМИ с тех пор почти не появлялся.