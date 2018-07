Белоруска из Стэнфорда: Профессор и студенты общаются на равных 2 31.07.2018, 9:20

Рассказ об учебе в одном из лучших университетов мира.

БГУ — изучала лингвострановедение и восточные языки, а после решила получить степень магистра за границей. Девушка отправила заявления в четыре университета США. Все приняли Анну, но она остановила выбор на одном из самых престижных в мире — Стэнфорде, пишет tut.by.

«В США все высшее образование дорогое»

— Самая большая проблема — найти программу, которая тебе подходит. В США тысячи университетов и множество магистратур. На многие программы, которые не требуют специальных знаний в определенной области, например химии, физики, математики и так далее, поступать можно с любым «бэкграундом». Например, на моей программе учились ребята, которые получили бакалавра по истории, международным отношениям, английскому, экономике, литературе, бизнесу.

На поиски университета я потратила несколько месяцев. Процесс подачи документов стандартный: сдаешь международный тест по английскому языку (TOEFL) и тест GRE (Graduate Record Examinations). Тестирование по второму экзамену в Минске не проводят. Он довольно сложный, с его помощью проверяют способность мыслить, понимать и анализировать информацию, также в нем есть математическая часть и эссе. Для поступления нужно подготовить два-три рекомендательных письма и мотивационное письмо. Некоторые университеты просят предоставить примеры письменных работ на английском. Я, например, переводила часть своего диплома, а еще отправляла выписку из зачетки с отметками, потом уже после приезда предоставила оригинал диплома.

Я поступала в Стэнфорд, университет Джона Хопкинса, а также университеты Вашингтона и Орегона. Положительные ответы пришли из всех. Интересно, что в системе высшего образования в США очень мало стандартизированного, но дедлайн объявления результатов поступления все свято соблюдают — 15 апреля. Хотя все вузы, в которые я подавала документы, были очень хорошими, я выбрала Стэнфорд, потому что он лучший. Родители очень удивились таким новостям, но, наверное, для них было шоком даже не то, что я поступила в Стэнфорд, а то, что я уезжаю в Америку.

В университете есть много студентов, которым оказывается финансовая поддержка. Часто процесс подачи документов на финансовую помощь (стипендии, гранты, долг, ассистантшип и т.д.) идет отдельно от поступления. И на многие стипендии тоже надо писать мотивационные письма и собирать не меньше документов, чем для самого поступления. Поиск подходящей стипендии тоже занимает достаточно много времени, потому что некоторые стипендии, например, открыты только для граждан США, некоторые только для национальных меньшинств, некоторые для изучения какого-то определенного предмета и т.д. Сколько стипендий — столько и правил, поэтому найти ту, которая тебе может подойти по всем критериям, очень непросто.

Я все стипендии искала тогда же, когда и программы, подавала документы на все возможные. В итоге в университете Орегона я получила стипендию с полным финансированием на два года, в университете Вашингтона мне предложили «ассистантшип» — бесплатное обучение в обмен на работу 20 часов в неделю с небольшой зарплатой, а в Стэнфорде у меня было две стипендии, которые в сумме покрыли половину обучения. На каждой магистерской и выше по уровню программе разная стоимость обучения, но по моему опыту, в целом в Америке цены на бакалавриат примерно одинаковые во всех университетах — в среднем около 50 000 в год. Кажется, что это дорого, но в США все высшее образование дорогое, к тому же, многие студенты работают либо берут кредит на обучение, а отдают его после выхода на работу. Если берешь кредит на обучение, то, как правило, проценты начинают накапливаться только после выпуска.

Начало четверти на моей программе в 2013 году было 23 сентября, а вот у моей подруги, например, в этот же год учеба началась в середине августа.

«Много компаний было создано выпускниками Стэнфорда»

— Кампус Стэнфорда по-настоящему гигантский, его пешком не обойти — ездим на велосипедах, их, к слову, можно взять в аренду, некоторые студенты перемещаются на скейтах, а вот на машинах можно только по главным дорогам. Общая площадь кампуса — около 33 квадратных километров.

История создания Стэнфорда довольно интересная.

Университет был основан сенатором Калифорнии Лиландом Стэнфордом и его женой Джейн. Супруги решили основать университет после смерти единственного сына, Лиланда младшего, в честь которого и назван университет. Для строительства пригласили знаменитого архитектора Фредерика Ло Олмстеда, который считается отцом американской ландшафтной архитектуры и на чьем счету, помимо университетских кампусов, дизайн центрального парка в Нью-Йорке, парк Мун-Руаяль в Монреале, ландшафт вокруг капитолия в Вашингтоне. Он создал потрясающей красоты архитектурный комплекс из желто-коричневых зданий с Мемориальной церковью в центре кампуса. Это, кстати, до сих пор одна из ведущих межконфессиональных церквей на западе США.

Интересно, что с самого основания университет был нетрадиционным, я бы даже сказала инноваторским. Например, там могли учиться парни и девушки, в то время как большинство университетов в США были исключительно мужскими. Он также не принадлежал ни к одной деноминации, в то время как большинство университетов ассоциировались с той или иной религиозной организацией. Также с самого основания большое внимание уделялось именно практическим знаниям.

Университет был построен на территории фермы Стэнфордов, поэтому за ним до сих пор сохранилось неофициальное название «ферма». Даже в моем письме о принятии в Стэнфорд в первом же абзаце говорилось «и мы хотели бы напомнить вам о некоторых преимуществах обучения здесь, «на ферме».

Стэнфорд находится примерно в часе езды от Сан-Франциско на юг, а ближайший к нему город в 5 минутах — Пало-Альто, неофициальная столица Кремниевой долины. Тут находятся венчурные фонды, много стартапов, неподалеку расположены офисы Facebook, Apple, Google и так далее. Очень много компаний появилось на кампусе Стэнфорда, и некоторые строения названы в честь знаменитых выпускников. Например, есть здания имени Уильяма Хьюлетта, Дэвида Паккарда, Чарльза Шваба или башня Гувера, который, кстати, был в инаугурационном классе в Стэнфорде в 1895 году.

Многим студентам предоставляют общежития на территории кампуса, они очень комфортные и современные. Условия проживания в разных общежитиях разные. В моей резиденции, например, студенты жили либо в квартирах-студиях, либо в квартирах по 2−4 человека. В таких общих квартирах у каждого студента была отдельная комната и ванная/санузел, а делить нужно было кухню и зал.

Кампус прекрасно оснащен — Wi-Fi везде, даже на улицах. Если тебе нужен компьютер, то идешь в библиотеку и работаешь на новенькой технике Apple, любую книгу можно найти, не нужно ничего ксерокопировать. Очень отзывчивый и радушный персонал, есть приложение с картой кампуса, но если студенту все равно сложно разобраться в лабиринтах Стэнфорда, то любой человек с радостью придет на помощь и проведет.

А еще территория университета очень зеленая: тут растут разные экзотические растения, много пальм, апельсиновых деревьев, фонтанов и газонов, на которых студенты отдыхают после занятий.

«Профессор и ученики общаются на равных»

— В Стэнфорде, как и в других университетах США, студент должен сам выбирать предметы. В зависимости от программы они разнятся, но, конечно, есть обязательные курсы, которые нужно пройти. Получается, что у каждого студента свое индивидуальное расписание, на каждый курс ходят разные студенты, нет какой-то одной группы, к которой ты привязан.

Студенты в Стэнфорде очень умные, разносторонние и мотивированные на учебу. Из-за такого блестящего окружения у меня даже начался так называемый impostor syndrom («синдром самозванца». — Прим. LADY.TUT.BY). Почти все проходят через такой период. Начинаешь думать: «Тут все такие умные, такие талантливые, что я тут делаю, почему меня сюда приняли?» Снижается самооценка, но потом со временем становится легче, и ты начинаешь наслаждаться общением с невероятными людьми. В магистратуре учатся ребята со всех уголков планеты, у кого-то есть необычный опыт работы, другие блестяще окончили свои университеты, основали и продали стартапы, третьи много путешествовали, занимались волонтерством, создавали в своих странах важные проекты. В основном в Стэнфорде, как мне кажется, студентам где-то от 18 до 35 лет, но в целом возрастных ограничений нет, у нас в одном классе даже учился дедушка, которому было за 70.

Есть несколько качеств, которые ценятся и взращиваются в студентах Стэнфорда — лидерство, инициативность, открытость, любопытство/любознательность, независимое мышление и креативность. Мне пришлось перестраиваться с привычного белорусского способа мышления: нужно же сидеть и не открывать рот, пока не спросят, зазубривать все, что тебе говорят. А профессура в Стэнфорде не любит, когда студент соглашается и не спорит. Нас учат всегда все ставить под вопрос: «Почему вы так считаете, а вы уверены, что именно так, а никак иначе?» Считается, что, вступая в дискуссию, студент пытается понять причины явления, разобраться, почему оно происходит и что можно с этим сделать. В университете очень сильна культура инноваций и предпринимательства. Даже на занятиях в университете студентам говорят: «Don't ask for permission, ask for forgiveness» («Не проси разрешения, проси прощения». — Прим. LADY.TUT.BY) Если есть какая-то идея и ты хочешь ее реализовать, то действуй смело, не жди, пока тебе дадут сигнал, что можно, но, конечно, все в пределах разумного.

По поводу организации учебного процесса — нет такого же разделения на лекции и семинары, как у нас. Мы очень много читаем, обсуждаем, причем всегда профессор и ученики общаются на равных. В конце курса студенты пишут финальный проект, сдают экзамен или решают задачи — зависит от программы и предмета. Перед началом учебы студентам дают подробное расписание по каждому предмету, где прописано, какая тема какого числа будет обсуждаться, когда тесты, когда экзамены и в какой они будут форме. Например, я хочу взять курс по истории Китая. В описании курса сказано: изучение материала — 10 недель, на первой неделе тема такая-то, нужно прочитать следующие материалы, в классе запланировано обсуждение. То есть все задания, даты всех контрольных студенты знают за пару месяцев до начала курса и могут планировать свое время. Так что если студент что-то не успел, значит, он не умеет правильно организовывать свое время. Это, кстати, очень ценный и полезный навык не только для учебы, но и для работы здесь. Выпускных экзаменов в Стэнфорде нет, нужно набрать определенное количество юнитов и написать финальную работу или подготовить проект. Я писала тезис (как аналог нашего диплома в БГУ), набрала 45 юнитов и выпустилась.

«Ну как я, студент Стэнфорда, могу списать?»

— Меня очень удивило, что многие студенты приходят на пары с едой — ты садишься, открываешь тетрадь, а они еще и еду распаковывают. Но больше всего поразило, как студенты сдают экзамены. В университете существуют такие виды экзаменов, как open book и closed book. В первом случае ты получаешь задание и делаешь его с любыми материалами, которые у тебя есть. Одна из целей такого экзамена — проверить, как студент умеет пользоваться информацией, что он усвоил из курса и как он может мыслить и аргументировать свою позицию. Поэтому, если ты не пишешь его из дома, то на экзамен берешь с собой книги, тетради и другие необходимые материалы, получаешь вопросы и пишешь. Нет нужды учить на память, а потом рассказывать выученное, ведь сейчас любая информация есть онлайн. Важно показать, что ты можешь анализировать, критически мыслить, пользоваться навыками, которые ты получил в классе, работать с информацией. Во втором случае студенты пишут закрытый экзамен, когда на столе кроме карандаша и листа бумаги ничего быть не должно (ну и бутылка с водой еще может стоять). Интересно, что преподаватель не находится в классе.

В Стэнфорде существует the Honor Сode (код чести. — Прим. LADY.TUT.BY). Считается, что здесь учатся достойные и честные студенты и нет смысла сомневаться в их порядочности. Этот Honor Code был написан студентами Стэнфорда еще в 1921 году, и с тех пор он свято соблюдается всеми. Студенты обязуются не мухлевать, не списывать и не предоставлять «неразрешенную помощь» другим студентам, а в ответ на это преподаватели не следят за ними на экзаменах и не принимают каких-либо жестких мер, чтобы предотвратить списывание. Когда все соблюдают этот код чести, то это создает атмосферу доверия на кампусе и исключает возможность того, что кто-то получил свой диплом Стэнфорда нечестным путем.

Представьте, на экзамене ученики садятся за столы, достают ручки и бумагу, а преподаватель дает задание и уходит. В классе тишина. Все молча пишут, никто не подсматривает и, самое интересное, — никто даже не пытается списать. Я тогда подумала: «Ничего себе! Как же круто!» В Минске студенты уже достали бы шпаргалки, телефоны и вовсю начали бы скатывать, а у здесь даже не возникает такой мысли. Дескать, ну как я, студент Стэнфорда, могу списать? Если ты здесь учишься, то выучи материал, не черни свою репутацию.

Наказание за нарушение кода чести очень суровое. Если ты нарушил в первый раз, то тебя отстраняют от учебы на четверть, ты должен выполнить 40 часов общественных работ, тебе сразу же ставят неудовлетворительную оценку по этому предмету (что идет в твой диплом). Если нарушил несколько раз, то отстраняют от учебы на 3 четверти и дают еще 40 часов общественных работ. Но самое страшное — это, наверное, удар по твоей репутации, потому что это нарушение останется в твоем деле навсегда и кто, например, здесь захочет нанимать на работу студента, который ведет себя нечестно? Примерами нарушений кода чести являются списывание (причем неважно, ты списываешь сам или даешь списывать другому), выдача чужой работы за свою, плагиат, неразрешенная помощь, особенно с экзаменами на дому (например, если мне на дом задали экзамен и я его решаю не сама, а прошу другого человека за меня решить, виноваты оба), и другие. Также, насколько я помню из того, что нам объясняли, если ты нарушил код чести как иностранный студент, то тебе надо покинуть страну, потому что твоя виза предназначена для учебы, а от учебы ты отстранен, то есть у тебя нет основания здесь находиться. Потом попробуй еще получи новую визу после этого.

Есть очень важный момент — студентам дают ровно столько информации, сколько они физически способны усвоить. Изначально говорят, когда будет какой экзамен, какие от тебя ожидания, что надо сделать, сколько часов это займет. Есть бесплатные студенты-репетиторы (то есть им платит университет, а ты приходишь к ним за помощью в определенные часы и занимаешься с ними бесплатно). Профессоры всегда очень доступны, я могу к любому прийти на office hours, задать любые вопросы по курсу, да и просто о жизни поговорить, спросить совет. У профессоров, как правило, есть ассистенты, и к ним тоже можно прийти за помощью, и они тоже рады будут тебе все объяснить. Здесь действительно все хотят тебе помочь и все хотят, чтобы ты стал успешным. Задания тебя «завалить» ни у кого нет. А в Беларуси, на мой взгляд, программа не рассчитана на полное усвоение ее студентами. Например, у нас в БГУ по некоторым предметам было по 100−200 билетов на экзамене, и все билеты надо было знать чуть ли не наизусть. Я считаю, что удержать в голове такой объем информации нереально, да и ненужно.

Про традиции

— Конечно, в Стэнфорде не только учатся — есть время и для веселья. Постоянно проходят какие-то вечеринки, встречи, много праздников и традиций. Например, я очень удивилась, когда узнала про давнюю традицию под названием Full Moon on the Quad («Полнолуние во дворике». — Прим. LADY.TUT.BY). Во время первого полнолуния в каждом учебном году студенты (в основном бакалавры) выходят на главную площадь кампуса перед Мемориальной церковью и целуются друг с другом. Участвовать могут только студенты Стэнфорда (проверяют студенческий на входе), нельзя быть пьяным, нельзя делать фото (несмотря на это, в «Гугле» все же много картинок по поиску full moon on the quad) и нужно получить согласие на поцелуй.

Здесь также очень много вечеринок, но все эти дикие истории, которые показывают в фильмах, тоже скорее про студентов бакалавриата. Магистранты более взрослые и самостоятельные, многие параллельно с учебой работают. Но все равно мы стараемся находить время для барбекю, путешествий и встреч.

Еще в Стэнфорде очень сильная культура занятий спортом. Здесь нет разделения на умников и качков — спортом занимаются все. Некоторые студенты Стэнфорда принимают участие в международных соревнованиях, Олимпийских играх, входят в национальные сборные страны. На территории университета есть все условия, чтобы тренироваться на самом высоком уровне. Утром они ходят на классы, а после — на тренировки. К концу университета такие ребята получают и медали, и хороший диплом, а дальше они выбирают, чем им заниматься — искать работу по специальности или продолжать карьеру в спорте. Я читала, что по результату прошлых Олимпийских игр в Рио, если бы Стэнфорд был отдельной страной, он бы занял 5-е место среди всех стран по количеству медалей. Студенты получили 27 медалей (14 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых). Для сравнения, в Беларуси спортсмены получили 9 медалей (1 золотая, 4 серебряных, 4 бронзовых), в 3 раза меньше, чем здесь в одном университете. Самая знаменитая спортсменка — Кэти Ледеки (на то время первокурсница) — выиграла 4 золотых и одну серебряную медаль по плаванию и установила несколько мировых рекордов.

«Получила множество отказов»

— Кажется, что если ты окончил Стэнфорд, то проблем с поиском работы у тебя не будет. Но я столкнулась с тем, что диплом не всегда помогает. Я ищу работу в Кремниевой долине, а тут кого ни возьми — все из Стэнфорда, ну или из другого престижного вуза. На одну вакансию могут претендовать десятки человек — и все блестящие выпускники Стэнфорда, Гарварда, Беркли и других престижных вузов. Работу найти тяжело, нужно соревноваться с лучшими из лучших. Я получила десятки отказов, прежде чем нашла первую работу. Первый год после переезда был особенно сложным, потому что студенты в США строят карьеру еще со школы. Каждый год летом они ищут подработки и стажировки в разных компаниях. Поэтому важно к окончанию университета накопить достаточно рабочего опыта, чтобы продемонстрировать работодателю не только академические успехи, но и практический опыт. У меня было пару строчек в резюме — я подрабатывала в Беларуси и Китае, но когда с тобой в очереди на собеседование стоит студент младше тебя на 4 года, который работает с 16−17 лет и имеет опыт в таких компаниях, как «Гугл», «Эппл», «Майкрософт», то место логично достается ему.

В США работу находят по-разному: и через знакомых, и через сайты, и через университет. Но даже если у тебя есть знакомые в большой компании, которые могут дать рекомендацию HR, то это не гарантирует даже интервью, просто резюме рассмотрят в течение 2 недель, а не месяца.

По моему опыту, первое собеседование длится 10−15 минут, обычно оно проходит по телефону с рекрутером. Уточняют какие-то моменты по твоему резюме, еще раз описывают позицию, на которую ты подала. Потом назначают второе собеседование, как правило, оно проходит уже с твоим боссом или с командой. Например, до Стэнфорда я работала в стартапе DoorDash, который сделал приложение по доставке еды. На первом этапе мне дали тестовое задание, которое нужно было сделать за 48 часов. После того как я его выполнила и отправила им назад, меня пригласили еще на одно интервью с моей будущей командой. Потом мне прислали приглашение на работу.

Сейчас я работаю в Стэнфорде, в академической среде, но научной деятельностью я не особо занимаюсь. Моя позиция называется program manager (программный менеджер. — Прим. LADY.TUT.BY). По-сути это административный персонал университета. В стартапе работать было очень интересно, я получила много практических навыков. Но в университете можно развиваться еще и интеллектуально. Я занимаюсь организацией различных мероприятий, научных конференций, приглашаю спикеров, ассистирую профессуре, делаю ресерч (поиск информации. — Прим. LADY.TUT.BY) для написания статей и книг. А после работы у меня есть возможность посещать лекции ведущих профессионалов своей области. Например, я была на выступлении Рекса Тиллерсона, он был госсекретарем США тогда, приезжала Хиллари Клинтон, Лорен Пауэлл Джобс — вдова Стива Джобса и основатель Emmerson Collective, были у нас Питер Тиль, Рид Хоффман, Марк Цукерберг, Опра Уинфри, актриса Риз Уизерспун, которая, кстати, тоже здесь училась, но бросила универ ради карьеры в Голливуде. Для многих успешных и богатых людей США выступить в Стэнфорде — большая честь. Так как я тут работаю, то для меня это один из бонусов — послушать выдающихся людей современности, увидеть их своими глазами и задать им интересующие меня вопросы.

Про отношение к науке

— Быть ученым в США очень престижно. Мне кажется, что люди понимают, что в университете придумывают многие инновации, которые потом меняют мир. Та же Кремниевая долина не была бы возможна без Стэнфорда. Выпускниками Стэнфорда были созданы такие компании, как Google, Hewlett Packard, Nike, Netflix, LinkedIn, PayPal, Instagram, Snapchat и многие другие. Академическое сообщество очень ценится, поэтому в развитие университета вкладывают огромные деньги, в том числе и IT-гиганты.

У Стэнфорда есть свой бюджет, который очень эффективно распределяется. На 2017 год общий вклад/капитал университета составлял $ 24,8 миллиарда. Для сравнения, в том же году ВВП Беларуси был $ 54,5 миллиарда, то есть одна страна почти как два Стэнфорда. Часть денег поступает от бывших выпускников вуза, добившихся больших успехов, которые теперь хотят помочь университету. Например, в 2016−2017 фискальном году Стэнфорд получил $ 1,13 миллиарда в качестве пожертвований от более чем 76 000 индивидуальных доноров вместе взятых. Еще в научные исследования инвестируют частные компании.

Конечно, как мне кажется, в специальности типа Computer Science вкладывают больше денег, но гуманитарными науками никто не пренебрегает. В Стэнфорде большое количество научных центров, которые занимаются гуманитарными областями: языки, литература, история, антропология и так далее. Конечно, все понимают, что технарям будет проще после выпуска, но и студенты-гуманитарии тоже хорошо устраиваются. Вообще, как мне кажется, в Стэнфорде считают, что изучать надо то, что нравится, а не то, что более востребовано. Если тебе интересна история или литература — изучай их, потом найдешь работу, которая тебе подойдет, а если нет — сам создай себе рабочее место.

Про жизнь в Кремниевой долине

— Кремниевая долина вся сплошь состоит из маленьких городков. Я сейчас живу в одном из таких — Редвуд Сити, он находится в 15 минутах от университета. Добираюсь на работу на машине, несмотря на то, что тут бывают огромные пробки. Здесь очень плохо развит общественный транспорт. Есть только один поезд до университета, он ходит раз в час, есть и автобусы, но они идут по неудобным маршрутам. Ближайший город Стэнфорду — это Пало-Альто, там жил Стив Джобс, живет Марк Цукерберг, поэтому цены на аренду жилья и покупку просто заоблачные. Так не только в Пало-Альто, но и во всей Кремниевой долине. Однокомнатная квартира стоит от 2500−3000 долларов за месяц, поэтому тут редко кто-то снимает жилье один, особенно в начале карьеры. В Сан-Франциско еще дороже, например аренда комнаты в двух- или трехкомнатной квартире будет стоить около 2000, иногда можно найти и за 1500 долларов.

Как я уже говорила, здесь многие увлечены спортом, бегают утром и ходят в тренажерный зал. Я обычно просыпаюсь около 7, занимаюсь в тренажерном зале, на работу еду к 9−10 и остаюсь там до 5−6 вечера. В стартапе приходилось работать намного больше, но работа в университете очень сильно отличается от работы в стартапе. Тут все более спокойное, размеренное. На выходных я встречаюсь с друзьями, мы часто ездим в горы или к океану, занимаемся хайкингом. Еще мы любим организовывать бранчи, барбекю, когда есть возможность — путешествуем по США и другим странам. В этом году в Америке я была в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Дэнвере, Боулдере, национальных парках в Калифорнии, Юте и Аризоне. На большие праздники стараюсь ездить домой в Минск и в Европу.

Что дальше?

— В Стэнфорде карьеру можно строить точно так же, как в обычной компании. Я могу остаться на своей позиции и расти по карьерной лестнице выше, а могу поступить в докторантуру и сделать себе академическую карьеру. Либо пойти в другую компанию на похожую позицию. Мне нравится тут, но в Кремниевой долине многие меняют работу каждые 2−4 года, мне кажется, интересно поработать в разных индустриях, чтобы у тебя сформировался широкий кругозор, различные навыки и широкий круг знакомств. Некоторые мои знакомые американцы говорят, что первые 5 лет карьеры — экспериментальные, можно пробовать разное, менять компании, менять индустрии, смотреть, что подходит именно тебе. Пока я набираюсь опыта.

В Минск я езжу каждый год, и каждый раз замечаю, как город меняется, в основном в лучшую сторону. У нас открываются постоянно новые кафе, рестораны, бары. Интересно, кстати, что цены совсем не низкие (дешевле, чем в Калифорнии, но не сильно, где-то процентов на 30, иногда на 50, хотя разница в средних доходах намного больше, чем 50%). В Минске более качественные и дешевые различные услуги по уходу за собой (маникюр, педикюр, массаж, косметолог). Также приятно, что город очень чистый (про бомжей в Сан-Франциско, наверное, не стоит рассказывать. Запах мочи на улице — вполне себе обыденное явление, особенно в даунтауне). Классно, что в Минске появляется много стартапов, развивается сфера IT. В общем, по моим впечатлениям, в Минске при определенном уровне доходов можно иметь очень хороший и комфортабельный уровень жизни.

Конечно же, я очень скучаю по Беларуси, больше всего по родителям и брату, друзьям, коту и собаке, да и просто по беззаботной жизни. Ведь по сути я уехала сразу после университета, так что толком в Минске и поработать не успела, не считая всяких подработок во время универа. И каждый раз, когда приезжаю — это тоже отдых. Поэтому у меня Минск в основном и ассоциируется сейчас с беззаботной жизнью, когда у тебя нет работы, счетов, рутины и все друзья тебя рады видеть в любое время. Понятно, что если возвращаться назад, то после недели-двух радости от приезда все опять погрузятся в свои дела и свою жизнь, и беззаботность эта пропадет.