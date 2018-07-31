Премьер Италии: Санкции против РФ связаны с Минском, их не отменишь
- 31.07.2018, 9:52
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Правительство Италии поддерживает Украину.
Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает Aska News.
"Система санкций против РФ связана с выполнением Минских соглашений, невозможно думать об их снятии за один день. Но поскольку мы открыты, мы должны заботиться о том, чтобы эти санкции не повлияли на небольшие российские компании и средний класс, поскольку Италия имеет очень тесные деловые отношения на протяжении длительного времени", - сказал Конте.
Итальянской премьер добавил, что позиция правительства в отношении Украины не меняется, но добавил, что без РФ решить конфликт невозможно.
"Если мы хотим решить проблемы, мы должны садиться за стол со всеми. Мы не можем не привлекать Россию", - сказал Конте.
Напомним, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".
Сальвини также подтвердил свою приверженность отмене европейских санкций против РФ.
После этого глава МИД Италии заявил, что правительство не признает незаконную аннексию Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского Союза.