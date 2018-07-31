ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

ФОТО: OPENRUSSIA.ORG

Если ветер переменится, они снова предадут.

Вчера был день прощания с писателем Владимиром Войновичем.

Нередко отмечают его книгу "Москва 2042". Говорят, что Войнович предсказал путинскую Россию в этом сатирическом романе-антиутопии, увидевшем свет в 1986 году.

Но дело, может быть, не столько в предсказании, сколько в понимании Войновичем природы советского человека, говорящего одно, думающего другое, не имеющего убеждений, готового приспособиться к изменившимся обстоятельствам ради личной выгоды.

В написанной в 60-е "Жизни и необычайных приключениях солдата Ивана Чонкина" капитан НКВД Миляга, попавший "в плен", сообщает "немцам", что "Сталин капут", а сам он работает в НКВД – "русиш гестапо".

Это – пародия-предсказание на сегодняшний день, сделанная полвека назад. Пародия на бесчисленных современных предателей, которые из "коммунистов" перекрашивались в "демократы", а затем, когда стало выгодно, Мизулина, Крашенинников, Яровая, Платонов, Слиска и прочие, уже бывшие или еще действующие лица во власти, побежали обратно – в ряды наследников советского прошлого.

Впрочем, если ветер переменится, они снова предадут.

Если, конечно, их готовы будут принять во власть и заплатить им за это, они с радостью воскликнут: "Путин капут!"

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