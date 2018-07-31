Член исполкома IndustriALL: Федынич и Комлик пусть держатся до победы, ни пуха им и ни пера 1 31.07.2018, 10:10

Фото: tut.by

Суд по «делу профсоюзов» должен идти под зорким надзором международной организации.

Глобальный профсоюз IndustriALL решил отправлять своих представителей на каждое заседание по делу профсоюзов. Первое заседание комментирует praca-by.info Валерий Матов, член исполкома глобального профсоюза.

– Я председатель профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Украины, но сегодня я представляю международную организацию – глобальный профсоюз IndustriALL, насчитывающий порядка 50 миллионов членов – как член исполкома этой организации.

– В связи с каким процессом вы сегодня здесь?

– Исполком принял решение, что такая процедура должна идти под зорким контролем представителей организации. Уголовное дело – это из ряда вон выходящий случай. Вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях исполкома. Я бы назвал это [уголовное дело – прим. авт.] подлогом, потому что подобные процессы – давление на профсоюз – существуют в разных странах, примеров много. Вот этот процесс, точнее – цирк, который мы сегодня видим, он показательный. Этот опыт пригодится, чтобы глобальный профсоюз мог в дальнейшем вырабатывать тактику, как бороться с такими явлениями.

– Какое событие вчерашнего заседания произвело самое сильное впечатление?

– Понятно одно: идет переквалификация, явная перетяжка одного события на другое; пытаются путем давления на свидетелей получить такой сценарий. Мне трудно судить обо всех свидетелях, потому что мы не всех послушали: буквально несколько человек. Я думаю, что давление на свидетелей – общая тенденция в тех процессах, когда выбиваются показания.

В финале Валерий Матов пожелал обвиняемым по Делу профсоюзов стойко встречать испытания:

– Достойно держатся мои коллеги Федынич и Комлик; пусть держатся до победы, ни пуха им и ни пера!