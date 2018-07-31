Литовские фермеры ищут работников для прополки за 60 евро в день 5 31.07.2018, 10:27

2,233

Фото: Shutterstock

Рабочих рук не хватает.

Лайма Страгене, хозяйка экологического хозяйства Страгене, ищет тех, кто пропалывает грядки. За десять метров прополотой свеклы платят 0.5 евро, а за десять метров моркови – 1 евро. Работников не хватает – на ферме работает 10 человек, но пропалывать вовремя они не успевают, сообщает Delfi.lt.

– Вчера приехала женщина с двумя дочерьми. За день они заработали 60 евро, – говорит хозяйка.

Больше платить ферма не способна: литовцы не готовы доплачивать за экологически чистую продукцию, а дорогие овощи никто не станет покупать.

Хозяйство занимает 200 гектаров и на десяти из них выращивают овощи и зелень. Работников ищут через биржу труда и по своим каналам, но желающих мало.

Напомним, в апреле литовские фермеры жаловались, что за 1 тысячу евро не находят доярок. Затем министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис рассказал: зарплата фермеров должна быть не меньше 1200 евро «на руки», чтобы люди шли работать в эту сферу. Такую зарплату планируют сделать до 2020 года.

Кроме того, недавно в Литве решили расширить список востребованных специальностей, по которым иностранцам проще уехать работать в эту страну.