«Руководство школы обращается с детьми, как с марионетками» 4 31.07.2018, 10:34

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Учительница Ольга Букатая и психолог Светлана Кутакова

Гродненцы – о плюсах и минусах белорусского среднего образования.

Учительница Ольга Букатая пришла работать в школу после института. В первый же год создала и внедрила экспериментальную программу. Но со временем почувствовала, что заполнению «бумажек» приходится уделять больше внимания, чем детям, пишет «Солидарность».

Вторая сложность в школе, по мнению Ольги, неуважение к ученикам.

— Руководство школы обращается с детьми, как с марионетками, — поясняет она. — Я поняла, что не хочу работать в такой системе.

Ольга ушла и вместе с единомышленниками создала детскую образовательную студию. Они мечтают открыть в Гродно частную школу.

По мнению психолога Светланы Кутаковой, нужно развивать эмоциональный интеллект школьников. А изменения в программах, которые практически упразднили эстетическое образование, отбросили школу в «каменный век».

Еще один вопрос, которому стоило бы уделить больше внимания, — физическое развитие и культура тела.

Учимся дома. Если разрешат

У Светланы шестеро детей. Трое из них — школьники: 8-й, 5-й и 3-й классы. Одними из первых в Гродно стали учиться по индивидуальному плану. Такая возможность предусмотрена Кодексом об образовании: дети не ходят в школу каждый день, а занимаются дома самостоятельно. Раз в четверть они выполняют контрольные задания.

Главный вопрос, который вызывал опасения у школьных педагогов — социализация детей. Но это, считает Светлана, совершенно не проблема:

— В семье самая сложная, нужная и значимая социальная нагрузка. Здесь дети учатся договариваться, выстраивать и сохранять отношения.

С учебной программой ее дети справляются. Правда, педагоги присматриваются к ним более внимательно.

— Сначала очень переживала за оценки, — признается Светлана. — Но потом подумала: в школе тоже по-разному: у одного четверка, у другого десятка.

Все больше родителей хотели бы выбрать для детей обучение по индивидуальному плану. Но получается не у всех. Дочери Натальи после двух лет на индивидуальном плане не разрешили продолжить учебу.

По словам директора, причиной стал анонимный звонок о «ненадлежащих» условиях проживания и воспитания ребенка. Начались проверки, вопросы, семью собирались поставить на учет как находящуюся в социально опасном положении.

— Мы вынуждены были прописать дочь в Минске у бабушки, где разрешили учиться так, как мы просили. Теперь раз в четверть возим в столицу сдавать контрольные, — рассказывает Наталья.

Ее дочь окончила 3-й класс. На учебу тратит примерно час в день и за это время успевает выполнять все нужные задания. В свободное время ходит в музыкальную школу, занимается танцевальной акробатикой, английским и увлекается ткачеством.

По мнению Натальи, жесткое сопротивление системы образования желанию родителей не оправдано, а вызвано, скорее, страхом нового и опасением потерять контроль над ситуацией.

— Кому, как не родителям, лучше знать, что нужно ребенку? Нам говорят, что за детей отвечает школа. Но ведь родители несут за них ответственность и при смене школы, и по ее окончанию. А нас лишают законного права выбора, — считает Наталья, сама педагог в третьем поколении.

Школа рассчитывает на репетиторов

Татьяна Соловьева — преподаватель английского, а сейчас занимается репетиторством. Работает с детьми из разных школ Гродно. При одинаковых программах уровень подготовки у них очень отличается.

— При этом не всегда успех ученика зависит от учителя. У детей может быть разная степень мотивации и способностей, — подчеркивает Татьяна.

По ее наблюдениям, нередко в высокие рейтинги «достаточно амбициозных школ» большой вклад вносят репетиторы. Очень часто их просят помочь подготовиться к централизованному тестированию.

— И тогда мне просто жаль своей работы. При таком запросе надо учить распознавать подвохи в заданиях. А после ЦТ с этим багажом куда? — сокрушается Татьяна.

Учат вписываться в систему

Тестирование, пришедшее на смену экзаменам, сильно изменило всю систему обучения и критерии его качества:

— Сформулировать самостоятельно свою точку зрения многим трудно: проблема с самовыражением. Этому перестали учить, а тесты лишь вписывают в систему норм.

Павел Соловьев говорит, что и учебники стали менее понятными:

—Как-то сын не мог разобраться с темой по физике. Скачал ему из интернета старый советский учебник для техникумов. Он прочел и с первого раза все понял.

Татьяна и Павел в свое время окончили школу с медалью.

— Нам прививали навыки аналитического мышления, отбора и сортировки информации — это очень нужные вещи. Уроки вели даже университетские преподаватели. Сейчас такого уже почти нигде нет, — рассказывает Татьяна.

В любой системе все решают люди. А сейчас, считают Соловьевы, учитель поставлен в незаслуженно низкое социальное положение.

Платить можно было бы и больше

Сельская школа от городской очень сильно отличается, считает один из самых молодых директоров школ в Гродненском районе Сергей Есипок.

Ему 29, и он уже третий год руководит школой в Озерах. 78% прошлогодних выпускников поступили в вузы.

Кадровый состав очень сильный, текучки нет. По химии в Озерах готовят так, что каждый год школьники занимают призовые места на республиканских олимпиадах. По мнению Сергея, школьная программа дает возможность педагогам подходить к работе творчески.

— У каждого есть полет фантазии, который нельзя ограничивать. Если все загнать в жесткие рамки, то творчество просто уйдет.

Из изменений в системе школьного образования директор отмечает, что в разы повысилась степень ответственности учителей.

— Мы отвечаем за жизнь и здоровье детей почти круглосуточно, на нас даже функция контроля за семьей... Практически образование отвечает за все, — заключает Сергей.

Но в таком случае и платить за высокую ответственность надо бы больше, считает директор. Кстати, уже со следующего года на каждого ребенка школа получит 2600 рублей в год и должна будет оплачивать из этого бюджета все свои расходы, от зарплаты до коммуналки. Сэкономленное или дополнительно заработанное останется в распоряжении школы.

— Впервые директора школ станут хозяйственниками. Мы должны будем учиться экономить, считать деньги и сами зарабатывать, — говорит Сергей.

Что из этого выйдет — посмотрим…

1.Мало внимания уделяется развитию эмоционального интеллекта.

2.Недостает возможностей для учебы детей по индивидуальным планам.

3.ЦТ учит пониманию системы норм, но ограничивает самовыражение.

4.Недоверие к возможностям детей и семьи контролировать ситуацию.

5.Перегрузка учителей «допзаданиями» тормозит их профразвитие.