ЕС ввел новые санкции против России из-за Крымского моста 2 31.07.2018, 10:39

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В санкционный список попали шесть компаний.

Евросоюз ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Решение об этом принято 30 июля, сообщается в официальном журнале ЕС.

В европейский санкционный список с 31 июля, в частности, включены компании Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Ранее они уже были включены в санкционный список США. Первая компания была генподрядчиком строительства моста, вторая – основным субподрядчиком.

Санкции ЕС также введены в отношении АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» (проектировал Крымский мост), АО «Судостроительный завод "Залив" (получил контракт на строительство железнодорожных конструкций для подходов к мосту), ООО "Стройгазмонтаж-мост" (осуществляет управление проектом строительства моста) и АО "ВАД" (строило дороги и автоподходы к мосту).

«В рамках европейской политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя [Европейский] совет рассматривает строительство моста через Керченский пролив как очередное действие, подрывающее территориальную целостность и суверенитет Украины», – объясняет решение ЕС.

В сообщении отмечается, что строительство и официальное открытие моста Брюссель считает «ключевыми символическими шагами» по закреплению контроля России над полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины.