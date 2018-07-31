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Азаренко начала турнир ВТА в Сан-Хосе с яркой победы

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  • 31.07.2018, 10:45
Виктория Азаренко
Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Призовой фонд теннисного турнира - $733 тысяч.

В матче первого раунда на турнире ВТА в Сан-Хосе (призовой фонд — 733 000 долларов) белорусская теннисистка Виктория Азаренко (N 108 ВТА) в трех сетах переиграла украинку Катерину Бондаренко (79) — 6:3, 6:7 (7:9), 7:5, сообщает «Прессбол».

Встреча длилась 2 часа 43 минуты.

В следующем раунде белоруска, отметившая сегодня день рождения (спортсменке исполнилось 29 лет), сыграет с первой сеянной Гарбинье Мугурусой (Испания).


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