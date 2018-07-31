Политолог: Проблема транзита власти в Беларуси вполне реальна 8 31.07.2018, 11:03

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Фото: AFP

Эксперт прокомментировал слухи о болезни Лукашенко.

Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал слухи об «инсульте Лукашенко».

На своей странице в «Фейсбуке» эксперт отмечает, что тема на киевском ресурсе «Деловая столица», откуда и пошла информация о «болезни» правителя Беларуси, была подана в традициях желтой прессы:

«Но даже если это 100% фейк, то проблема транзита власти в Беларуси - вполне реальна».

Александр Класковский добавил, что, вероятно, первым ресурсом, распространившим сообщение об инсульте Лукашенко, был «Незыгарь», но сути это не меняет.

«Незыгарь» явно специализируется на вбросах и в последнее время усилил внимание к Беларуси. Причем это очень напоминает психологический прессинг на Лукашенко» — отмечает обозреватель.

Напомним, что пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт уже прокомментировала сообщения СМИ об инсульте у Лукашенко, назвав их «бредом».