Политолог: Проблема транзита власти в Беларуси вполне реальна

Политолог: Проблема транзита власти в Беларуси вполне реальна8
- 31.07.2018, 11:03
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Эксперт прокомментировал слухи о болезни Лукашенко.
Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал слухи об «инсульте Лукашенко».
На своей странице в «Фейсбуке» эксперт отмечает, что тема на киевском ресурсе «Деловая столица», откуда и пошла информация о «болезни» правителя Беларуси, была подана в традициях желтой прессы:
«Но даже если это 100% фейк, то проблема транзита власти в Беларуси - вполне реальна».
Александр Класковский добавил, что, вероятно, первым ресурсом, распространившим сообщение об инсульте Лукашенко, был «Незыгарь», но сути это не меняет.
«Незыгарь» явно специализируется на вбросах и в последнее время усилил внимание к Беларуси. Причем это очень напоминает психологический прессинг на Лукашенко» — отмечает обозреватель.
Напомним, что пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт уже прокомментировала сообщения СМИ об инсульте у Лукашенко, назвав их «бредом».