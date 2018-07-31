Как студентка из Гродно за 100 евро съездила в Германию 3 31.07.2018, 11:08

Полезные советы о том, как сэкономить на поездке.

За пять лет 22-летняя Ирина Дмитриева посетила 20 стран и около 50 городов, пишет «Вечерний Гродно». В этом году она побывала в двух турах по Европе, в планах — ещё четыре. Самой запоминающейся достопримечательностью назвала замок Нойшванштайн в Германии, который стал прообразом одного из замков Диснейленда.

В Германии девушка вместе с подругой провела три дня. Большую часть пути проделали на поезде. Это позволило сэкономить и ещё раз насладиться видами Западной Европы. Поездка обошлась примерно в 100 евро каждой.

— Поездки по миру — моя самая большая страсть. Говорят, что путешествовать целый месяц не сложно — сложно не путешествовать остальные одиннадцать, — смеётся Ирина.

Чтобы снять жильё, нужно пройти кастинг

В Мюнхене девушек ждал коуч — местный житель, который принимает туристов без платы за жильё и помогает сориентироваться в городе. Кстати, найти жильё в Мюнхене — тот ещё квест. Снять квартиру стоит примерно 1000 евро, плюс нужно пройти кастинг. К слову, Сергей, который согласился принять Ирину и её подругу, прошёл «собеседование» со второго раза.

В Германии просто арендовать машину за небольшую плату. Немецкие законы в отношении алкоголя за рулём гораздо мягче: водитель может выпить пол-литра пива, притом что немецкое пиво не считается лёгким, и сесть за руль.

— В Германии не имеют понятия об объёме 0,33, и ни в одном заведении, где мы были, нельзя было заказать обычную питьевую воду, — говорит девушка.

Мюнхен впечатлил множеством парковых зон и газонов.

— Там удобно устраивать пикники, активные игры, читать, развлекаться и просто релаксировать, — рассказывает Ирина. — На одном из водоёмов, где вода под напором выходит из трубы, тренируются сёрферы. И полицейские даже не думают их разгонять.

Во дворец — на карете или по подвесному мосту

После знакомства с Мюнхеном девушки отправились в замок Нойшванштайн. Романтический дворец второй половины XIX века располагается на вершине высокой скалы, из-за чего при сильном тумане кажется, будто он парит в облаках. Добраться до него можно только по пешей дороге на склоне. От подножия скалы к вершине курсируют богато украшенные кареты. Недалеко от замка протянут подвесной мост.

Замок находится почти на границе с Австрией. От него до соседнего государства не больше 20 минут. Поэтому после посещения Нойшванштайна обратно решили вернуться по короткому пути через... Австрию.

— Неожиданно оказались у подножия Альп. Остановились на берегу одного из озёр. Вода в альпийских озёрах прозрачная и очень холодная даже при 30-градусной жаре. Сюда приезжают с шезлонгами посмотреть на первозданную красоту, — продолжает делиться впечатлениями Ирина.

Кстати, на пенсии многие австрийцы переселяются в небольшие горные городки, где почти нет молодёжи, зато неожиданно много итальянцев. Здесь путешественницы не нашли ни одного немецкого ресторана.

Баварский шницель компенсировал долгие поиски ресторана

В барах и небольших ресторанах Мюнхена и Нюрнберга девушки попробовали немецкую кухню. Блюда не дороже уже приевшихся гамбургеров и картошки фри.

— В Нюрнберг мы приехали в выходной день, когда большинство заведений закрыто — европейцы очень ценят своё свободное время. Но найденный 40 минут спустя ресторанчик сполна компенсировал долгие поиски. Обязательно попробуйте баварские шницели и мясо в грибном соусе, а на десерт возьмите шоколадный брауни. Кстати, в Чехии, Германии и Австрии всегда подают огромные порции, поэтому одной на двоих вполне достаточно, — советует Ирина.

В обоих городах путешественниц удивила привязанность немцев к традиционным костюмам. В них ходит и молодёжь, и кто постарше, и это не связано с профессией.

Как сэкономить на поездке

Недельный вояж по столицам Венгрии, Словакии и Австрии обошёлся девушке вместе с билетами и покупками в 150 евро. Ирина научилась планировать поездки и поделилась своими правилами:

- Готовьтесь к путешествию заранее. Узнайте, какие места можно посетить, и постройте маршрут. Но не бойтесь отходить от плана — в пути всегда может встретиться то, что поразит больше, чем стандартный туристический набор.

- На больших расстояниях лучше пользоваться самолётом, локально — автобусами и поездами или сервисом BlaBlaCar. Присмотритесь к ценам на городской транспорт: проездной на сутки часто бывает дешевле нескольких билетов.

- Во многих европейских странах часто действуют скидки для студентов (до 26 лет) и пенсионеров, а в Испании даже взрослый выходец из многодетной семьи заплатит за проезд меньше.

- Поискать квартиру можно на сайте airbnb.com, а те, кто путешествует вдвоём или в одиночку, могут воспользоваться программой каучсёрфинга или хостелом.

- Не брезгуйте супермаркетами. Фастфуд может стоить дорого, а еда из магазина — гораздо дешевле.