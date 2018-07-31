Пять самых важных премьер августа 2 31.07.2018, 11:17

Среди них впервые за долгое время есть белорусское кино.

Кинотеатры Минска в августе по традиции завалены анимационными фильмами — последний месяц каникул — лучшее время прибрать в кассу сотню-другую тысяч рублей. Tut.by же пробирается сквозь дебри мультфильмов в поисках фестивальных изюминок. Спойлер: среди них впервые за долгое время есть белорусское кино.

«Между рядами»

Когда: со 2 по 8 августа.

Где: Silver Screen, Falcon Club Бутик Кино, «Пионер».

Режиссер: Томас Штубер.

О чем кино: Кристиан устраивается работать в огромный молл, каждый день открывая для себя дивный новый мир бесконечных стеллажей, наслаждаясь эпическим покоем торгового склада и завораживающей механикой автопогрузчиков. Бруно из отдела напитков берет Кристиана под свое крыло, посвящая новичка в тонкости ретейла. Флирт с Мэрион из кондитерского отдела очень быстро перерастает во влюбленность. Увы, фройляйн оказывается фрау. Когда Мэрион уходит в отпуск по болезни, Кристиан погружается в глубокую меланхолию.

Почему смотрим: один из самых ярких фильмов минувшего Берлинале. Молодой немец Томас Штубер сделал удивительно тонкую романтическую картину в складских декорациях гипермаркета. В главных ролях — звезды независимого немецкого кино Сандра Хюллер («Тони Эрдманн») и Франц Роговский («Виктория», «Транзит»). Для Штубера магазин — модель реального мира, дисциллированная вселенная с одинокими и страдающими обитателями. И если вы думаете, что у вас не может быть ничего общего с сотрудником отдела погрузки, то вы глубоко ошибаетесь.

Что пишут критики:

«В конце концов, нет ничего обыденного и скучного в работе в гипермаркете, как нет на свете и обычных, непримечательных людей: все места удивительны, а люди всякие нужны и важны, ведь они неповторимы и необыкновенны. И это прекрасно», — Егор Беликов, ТАСС.

«Двухчасовой фильм Томаса Стубера начинается как комедия (зал буквально взрывался от хохота на каждой фразе), но спустя час с небольшим берет трагическую ноту и уже ее не теряет. Весь мир — гипермаркет, а люди в нем даже не покупатели, а простые сотрудники, и каждый что-то скрывает от коллег — боль, депрессию или агрессивного мужа», — Дарико Цулая, Kinopoisk.Ru.

«Шоу Мистико»

Когда: с 23 августа по 5 сентября.

Где: Falcon Club Бутик Кино, «Беларусь».

Режиссер: Карлус Диегис.

О чем кино: молодой красавец доктор Фред Книпс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей женился на ней и купил для нее цирк. Цирк стал для них собственным миром, где жили они, их дочь и все следующие поколения семьи. Где каждый вечер на арену выходили его чудаковатые обитатели веселить публику. Откуда сбегали, но возвращались. Куда прибивались чужаки. Где любили, ненавидели, предавали, страдали, рождались, умирали… Все, как в жизни.

Почему смотрим: первая за 12 лет работа мастодонта бразильского кинематографа Карлуса Диегиса. Феллиниевские персонажи, цирк как метафора, яркие образы и краски. «Шоу Мистико» представили в этом году на Каннском кинофестивале в рамках спецпоказов, хотя предыдущие фильмы бразильца претендовали на главный приз. Впрочем, это никоим образом не умаляет достоинств новой работы — просто в статусе мэтра и соревноваться-то не комильфо.

Что пишут критики:

«Растянувшись с 1910 года по 21 век, история семьи Книпс наполнена аутсайдерами и злодеями, наркоманами и даже убийцами. Тем не менее, цирк в фильме — вещь в себе, где беспощадные обитатели объединяются своими странностями и различиями», — Дебора Янг, The Hollywood Reporter.

«Не волнуйся, он далеко не уйдет»

Когда: с 23 по 25 августа.

Где: Falcon Club Бутик Кино, «Центральный»

Режиссер: Гас Ван Сент.

О чем кино: трогательная и вдохновляющая история карикатуриста Джона Каллахана, который после автомобильной аварии учится заново двигаться, любить и принимать жизнь во всех ее проявлениях.

Почему смотрим: результат сотрудничества одного из родоначальников современного американского независимого и студии Amazon. Новая работа Гаса Ван Сента — уже не тот радикальный опыт, по которому его помнят фанаты, скажем, «Слона». Байопики у американца куда сильнее завязаны на социальном, нежели на искусстве кино. Оттого как результат — прохладный прием фильма критикой на минувшем Берлинском фестивале. Хотя с таким актерским составом картине вполне можно гарантировать солидную порцию зрительского внимания: в кадре вы увидите и Хоакина Феникса, и Руни Мару, и Джона Хилла.

Что пишут критики:

«На выходе у Ван Сента — политкорректная история о карикатуристе, который в последнюю очередь был озабочен политкорректностью, странный посмертный сон о лучшей жизни, в которой, если есть подружка, то стюардесса из SAS, если друг — то богатый мудрый гей с идеальным характером», — Василий Степанов, журнал «Сеанс».

«Конечно, байопики всегда иллюстративны, и Ван Сент тщательно следует за событиями реальной жизни, но умело их перетасовывает, свободно распоряжается композицией, часто прибегает к флешбекам и отказывается от всего, что могло загромоздить картину и сделать ее „послание“ более размытым», — Василий Кичин, «Российская газета».

«Нас не догонят»

Когда: с 30 августа по 12 сентября.

Где: Falcon Club Бутик Кино, «Пионер», «Центральный».

Режиссер: Мари Мондж.

О чем кино: Элла встречает Абеля, обаятельного молодого человека, который решает показать ей подпольные парижские казино, где господствуют адреналин и деньги.

Почему смотрим: первая полнометражная работа Мари Мондж — «Нас не догонят» — попала в конкурс дебютов Каннского кинофестиваля, что уже делает ее заслуживающей внимания. Кроме того, молодой француженке удалось заполучить в картину Тахара Рахима (это он играл в одиаровском «Пророке») и Стэйси Мартин. В результате вышло бодрое кино-погружение по ту сторону красивых парижских фасадов.

Что пишут критики:

«Мондж удалось создать неплохую драму обреченной навязчивой идеи, наполненную возбуждением от азартных игр, которое в течение нескольких мгновений способно утомить. Это фильм, как говорится, что-то вроде ночи», — Питер Брэдшоу, The Guardian.

«Хрусталь»

Когда: с 29 августа по 30 сентября.

Где: Falcon Club Бутик Кино, «Москва», «Беларусь», «Пионер», «Мир», «Аврора», «Ракета», «Киев».

Режиссер: Дарья Жук.

О чем кино: 1990-е годы. Беларусь. Время застоя, работы нет. Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. В американское посольство необходимо предоставить документы об официальном месте работы и зарплате, чтобы доказать «крепкую связь с родиной».

В результате ошибки в поддельной справке с места работы Веле необходимо провести неделю в незнакомой семье из небольшого заводского городка. Именно к ним домой для проверки данных будут звонить из посольства.

Почему смотрим: и вот мы подобрались к, не побоимся, главной премьере августа. «Хрусталь» белорусского режиссера Дарьи Жук выдвигается от Беларуси на соискание «Оскара», что уже само по себе повод выдвигаться в кинотеатры всей семьей. Кроме того, впервые, кажется, за долгие годы в белорусский коммерческий прокат таким объемом (7 кинотеатров!) выходит кино о событиях новейшей истории. «Хрусталь» был в конкурсе одного из старейших европейских фестивалей в Карловых Варах, а на недавнем форуме в Одессе вовсе завоевал Гран-При. Сейчас фестивальный график фильма расписан на месяцы вперед, так что самое время искренне поболеть за отечественное кино.

Что пишут критики:

«Я очень впечатлен фильмом, он достаточно реалистичный. Я был на многих свадьбах в России, которые очень похожи на сцену, которую мы видели в фильме. Мне понравились герои, сюжетные повороты. Хочу сказать, это очень профессиональное кино», — Ник Холдсворт, журналист Hollywood Reporter.

«Американская мечта может быть массовым заблуждением, но это самая реальная вещь в мире для тех, кто находится под ее влиянием. Жук на примере своей истории переезда через океан предлагает убедительный взгляд на то, почему это был единственный выбор, который когда-либо ей давала ее страна», — Дэвид Эрлих, Indie Wire.