Занимательная семантика 1 Игорь Яковенко

31.07.2018, 11:25

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Как за Путиным закрепили «народное имя».

После окончания митинга на проспекте Сахарова 29.07.18 были задержаны его ведущий, Михаил Чичков, координатор штаба Навального Олег Степанов и глава Либертарианской партии Сергей Бойко.

Из протокола, составленного младшим лейтенантом полиции Р.К.Фрасинюком, следует, что Михаил Чичков "допустил нарушение порядка проведения мероприятия, выразившееся в не принятии мер к нарушению порядка проведения мероприятия со стороны его участника, выступавшего со сцены и при этом выкрикивавшего лозунги: "Путин Вор!", не соответствующие заявленной тематике проводимого мероприятия". Конец цитаты.

Отметим, что слово "вор" с заглавной буквы напечатал в протоколе именно младший лейтенант полиции Р.К.Фрасенюк, поскольку, когда Олег Степанов кричал это слово со сцены, он при всем своем желании не мог заглавную букву обозначить. Нет в русском устном такой опции. Таким образом, младший лейтенант полиции Р.К.Фрасинюк в официальном документе присвоил президенту В.В.Путину еще одно имя – Вор. До этого у него было имя, которое ему присвоили граждане Украины, но оно производно от ненормативного термина, а тут все пристойно.

Но это не главное. В том же протоколе заявлены цели митинга, а именно: "требование прекратить текущую социально-экономический курс политической номенклатуры, включающий в себя повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, подъем цен на бензин, рост цен на услуги связи из-за вступления в силу "пакета Яровой", рост таможенных пошлин на покупки в интернет-магазинах". Там же указано, что митингующие недовольны тем, что их деньги идут в карманы коррумпированной номенклатуры.

Краткое название этого курса – "воровство". Глава коррумпированной номенклатуры, реализующей этот курс – президент В.В.Путин. Степанов в предельно лаконичной форме выразил смысл митинга, что и подтвердил в своем протоколе младший лейтенант полиции Фрасинюк. Так что Путин, конечно, Вор. Причем с большой буквы "В". И младший лейтенант полиции Фрасинюк это хорошо знает. Как и многие граждане России, которые пока прикидываются путинским большинством.

Игорь Яковенко, blogspot.com