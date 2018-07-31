закрыть
31 июля 2018, вторник, 12:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Синоптики: Завтра ожидается до +30 градусов

  • 31.07.2018, 11:35

Будет преимущественно без осадков.

В среду будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - плюс 24-30 градусов.


популярное за неделю

Мнение

«Саша, поиграл – и хватит»
«Саша, поиграл – и хватит» Евгений Афнагель
Мы уже большие
Мы уже большие Ирина Халип
Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман