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Фотофакт: Житель Светлогорска за два дня насобирал более 100 килограмм грибов

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  • 31.07.2018, 11:46

В первый день Евгений Толстяков насобирал 60 килограмм лисичек.

Один из читателей lovesun.by Евгений Толстяков прислал в редакцию фотографии грибов, которые он сумел собрать в Светлогорском районе. Всего, за несколько дней Евгений принес домой более 100 кг грибов.

«Любим собирать грибы. В первый день 60 кг лисичек, во второй 46 кг и более 200 белых», — похвастался парень.

Грибник также предупредил, что в нынешнем году поход в лес в одиночку может оказаться неудачной идеей из-за большого количества гадюк.


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