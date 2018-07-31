Фотофакт: Житель Светлогорска за два дня насобирал более 100 килограмм грибов 1 31.07.2018, 11:46

В первый день Евгений Толстяков насобирал 60 килограмм лисичек.

Один из читателей lovesun.by Евгений Толстяков прислал в редакцию фотографии грибов, которые он сумел собрать в Светлогорском районе. Всего, за несколько дней Евгений принес домой более 100 кг грибов.

«Любим собирать грибы. В первый день 60 кг лисичек, во второй 46 кг и более 200 белых», — похвастался парень.

Грибник также предупредил, что в нынешнем году поход в лес в одиночку может оказаться неудачной идеей из-за большого количества гадюк.