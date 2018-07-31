Порошенко поручил усилить санкции в отношении РФ за аннексию Крыма 31.07.2018, 11:54

Петр Порошенко

Президент Украины приветствовал решение ЕС ввести санкции в отношении шести российских компаний.

Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить работу по дальнейшему ужесточению антироссийских санкций за аннексию Крыма.

Как сообщает «Новое время», об этом украинский президент написал в Twitter, приветствуя решение ЕС ввести санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

"Поручил МИД усилить работу по дальнейшему ужесточению санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, связанных с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма", - написал Порошенко.

31 июля Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Согласно решению ЕС, с 31 июля под европейскими санкциями оказались две компании российского олигарха Аркадия Ротенберга - ОАО Мостотрест (MOEX: MSTT) и ООО Стройгазмонтаж. Обе компании ранее уже были включены в американский список санкций.

Санкции ЕС также коснулись компаний АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург, АО Судостроительный завод Залив, ООО Стройгазмонтаж - Мост, вологодское АО ВАД.

Напомним, 18 июля Европейский Союз ввел индивидуальные санкции в отношении шестерых лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста.