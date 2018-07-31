Для Пентагона разработают искусственный интеллект за $885 миллионов 5 31.07.2018, 12:11

Технология позволит оборонному ведомству США лучше конкурировать с Россией и Китаем.

Министерство обороны США выделит $885 млн на разработку и развитие искусственного интеллекта (ИИ) для военных целей, сообщает The Wall Street Journal (перевод—liga.net) со ссылкой на представителя американской консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton Джоша Салливана.

Издание отмечает, что технология позволит Пентагону лучше конкурировать с Россией и Китаем.

По словам Салливана пятилетний контракт все еще находится на стадии разработки. Он уточнил, что ИИ будут использовать для работы с большими объемами данных, связанных с вопросами безопасности охраны здоровья.

При этом в компании подчеркивают, что основная цель создания ИИ заключается не в том, чтобы заменить им военных, а чтобы упростить им работу.