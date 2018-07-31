Минск объяснил отказ в выдаче бывшего премьер-министра Кыргызстана 5 31.07.2018, 12:24

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Данияр Усенов

Фото: STANISLAV KRASILNIKOV\TASS

Генпрокуратура Беларуси ответила на запрос журналистов.

Генпрокуратура Беларуси отказала в выдаче бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова, поскольку усмотрела в действиях Бишкека политическую подоплеку. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры в ответ на запрос TUT.BY.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь 7 июля 2018 года отказала в выдаче Усенова Д.Т. в Кыргызскую Республику на основании подпункта „е“ пункта 1 статьи 89 Конвенции, поскольку имела веские основания полагать, что ходатайство о выдаче связано с его преследованием по признаку политических убеждений», сказано в комментарии.

14 декабря 2017 года прокуратура Кыргызстана направила белорусским коллегам ходатайство с просьбой «принять меры по розыску и задержанию Данияра Усенова, сменившего свои анкетные данные на Даниила Урицкого».

В марте текущего года Генпрокуратура Беларуси, ссылаясь на статью 21 Конвенции государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2002 года, отказала в ходатайстве. «Оказание такой помощи противоречило законодательству белорусской стороны», говорится в сегодняшнем комментарии Генпрокуратуры Беларуси.

Несмотря на данные обстоятельства, в марте 2018 года Генеральной прокуратурой Кыргызстана вновь был направлен «запрос о выдаче Усенова (Урицкого) для приведения приговора Первомайского районного суда Бишкека от 2013 года в исполнение». Тогда он был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы за злоупотребление должностным положением и нарушение земельного законодательства. Кроме того, в 2016 году Верховный суд Кыргызстана признал Усенова виновным в соучастии в убийстве, покушении на убийство, превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностным положением, заочно приговорив его к пожизненному лишению свободы. Но, как говорилось выше, 7 июля Генпрокуратура Беларуси отказала в выдаче Усенова.

В Генпрокуратуре Беларуси подчеркнули, что в ходатайстве кыргызской стороны о выдаче Усенова речь идет об исполнении приговора Первомайского районного суда Бишкека от 2013 года. О событиях 2016 года в ходатайстве не упоминается.

Генпрокуратура Кыргызстана намерена продолжать добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова.

В субботу, 28 июля, в МИД Кыргызстана вызвали временного поверенного в делах Республики Беларусь в Кыргызстане Сергея Иванова. Причиной стало «участие бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь».

27 июля состоялась торжественная церемония начала реализации проекта ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», директором которой является Урицкий. 28 июля он присутствовал на встрече Лукашенко с руководством китайской CITIC Group.

Кыргызская сторона передала ноту МИД Кыргызстана, в которой выразили «протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым».

В МИД Беларуси подтвердили получение ноты. Вместе с тем там отметили, что данный вопрос «не входит в компетенцию» внешнеполитического ведомства.

Напомним, Данияр Усенов входил в команду президента Курманбека Бакиева, который в 2010 году с семьей бежал из страны и по приглашению Лукашенко проживает в Беларуси. На родине в отношении экс-президента Кыргызстана было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его трижды заочно осудили, он приговорен к пожизненному заключению.