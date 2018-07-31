Верховный суд: Дата начала суда по делу Коржича будет назначена со дня на день 1 31.07.2018, 14:39

Александр Коржич

Судебное разбирательство по уголовному делу будет проводить Минский областной суд.

Дата начала судебного разбирательства по уголовному делу по факту гибели 21-летнего солдата Александра Коржича в Печах будет назначена со дня на день, сообщил БелТА первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович.

"Вопрос этот, как меня информируют, будет решен со дня на день. Есть процессуальные сроки, в которые эти решения должны быть приняты. Компетентный суд их примет. Мы обязательно об этом сообщим”, - сказал Валерий Калинкович.

Как сообщалось, судебное разбирательство по этому уголовному делу будет проводить Минский областной суд. Обвиняемыми по делу проходят три военнослужащих 72-го учебного центра. Им вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 (кража), ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч.3 ст.455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) УК. Они находятся под стражей.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе.