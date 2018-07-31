Лукашенко якобы встретился с губернатором Минской области 21 31.07.2018, 12:37

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Фото: БелТА

Но комментарии журналистам давал не диктатор, а областной руководитель.

Лукашенко якобы принял сегодня с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко.

Во время встречи обсуждался ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства, передает БелТА.

В первую очередь диктатор якобы поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе.

Во время встречи якобы обсуждалось развитие мясо-молочного комплекса в Минской области, проблематика дорожного строительства, а также иные актуальные для региона вопросы.

Как рассказал журналистам по итогам встречи Анатолий Исаченко, его доклад касался в целом социально-экономического развития вверенного ему региона, существующих проблемных вопросов. "Все вопросы обсуждены. Были получены ответы, даны поручения", - отметил он.

Фото: БелТА

По словам губернатора, отдельно обсуждалось развитие Борисовского и Молодечненского районов.

"Такое же внимание, которое сегодня уделяется Орше, будет уделено Борисову и Молодечно", - добавил Анатолий Исаченко. Что касается дорожного строительства, речь шла об оснащении предприятий необходимой техникой, укреплении их материально-технической базы.

"Лукашенко дал поручение проработать вопрос о поставке лизинговой техники так, как она поставляется организациям сельского и лесного хозяйства", - сказал председатель Миноблисполкома.

Затрагивались во время встречи и вопросы организации пассажирских перевозок в Минской области. "Здесь нужно сделать все, чтобы это было комфортно для людей, чтобы до каждой деревни ходил автобус, чтобы было удобно и дешево. Это самая главная задача", - подчеркнул чиновник.

Напомним, что пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт вчера прокомментировала сообщения СМИ об инсульте у Лукашенко, назвав их «бредом». Диктатор не появлялся на публике с 28 июля, 26 июля был отменен его визит в Гомель.