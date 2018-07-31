Россия отказывается от танка «Армата» 3 31.07.2018, 12:53

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Танк «Армата» (слева), заглохший на генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Фото: Олег Яковлев/РБК

Машина оказалась слишком дорогой для РФ.

Перспективный танк "Армата" не будет запущен в серийное производство из-за слишком высокой стоимости, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ВПК, передает РИА Новости.

По его словам, один образец новейшего танка в конвейерном производстве имеет цену 250 миллионов рублей.

"Зачем наводнять "Арматами" все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке?" — задался он вопросом.

Таким образом, приоритет будет отдан модернизации танка предшествующего поколения. Он заверил, что Т-72 пользуется успехом на международном рынке вооружений.