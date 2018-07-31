Курс юаня продемонстрировал рекордное падение к доллару 31.07.2018, 13:26

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Эксперты предупреждают о начале валютной войны Вашингтона и Пекина.

Курс национальной валюты Китая жэньминьби (официальное название юаня) в понедельник, 30 июля, в отдельные моменты торгов достигал на азиатских биржах самой низкой за 13 месяцев отметки по отношению к доллару США. За американскую валюту впервые с июня 2017 года давали 6,8400 юаня, потерявшего почти 0,4 процента своей стоимости. С апреля китайская валюта потеряла более семи процентов по отношению к доллару, пишет dw.com.

На фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем эксперты предостерегают от начала валютной войны Вашингтона и Пекина. По версии президента США Дональда Трампа, Пекин намеренно девальвирует свою валюту, чтобы удешевить экспорт на мировых рынках и таким образом нивелировать последствия введения Вашингтоном пошлин на импорт товаров из КНР.

Юань "падает, как камень"

Глава Белого обвиняет Китай в махинациях с юанем и процентными ставками. В интервью телеканалу CNBC 27 июля президент США подчеркнул, что юань в последнее время "падал, как камень".

Ранее в своем Twitter американский лидер написал: "Китай, Европейский Союз и другие манипулируют своими валютами и процентными ставками, в то время как США повышают ставки, а доллар все сильнее укрепляется с каждым днем, лишая нас большого конкурентного преимущества".

Порты США готовятся к потерям

Между тем, как напоминает телеканал CNBC, Белый дом угрожает ввести повышенные тарифы еще на ряд наименований китайской продукции общей стоимостью около 500 млрд долларов (427 млрд евро).

На этом фоне порты в США, в частности, в калифорнийских Лос-Анджелесе и Лонг-Бич, готовятся к потерям из-за отмены грузопоставок и, как следствие, к сокращению рабочих мест.

В 2017 году на порты в Южной Калифорнии приходился импорт из Китая на сумму в 173 млрд долларов (148 млрд евро) - примерно треть от всего объема ввозимой в Соединенные Штаты продукции из КНР.