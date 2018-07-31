Россиянин нарушил границу Эстонии, потому что поспорил на водку 1 31.07.2018, 13:58

1,496

Фото: vee.kogud.emu.ee

Нарушителя задержали.

Эстонские пограничники зарегистрировали незаконное пересечение границы с Россией на озере Пабра, нарушителя задержали их российские коллеги.

Об этом сообщает портал ERR.

Эстонские пограничники зафиксировали нарушение границы на озере в понедельник вечером - неизвестный мужчина сначала заплыл из России в Эстонии, а затем вернулся обратно.

Эстонская сторона сообщила об инциденте российских коллег, которые и задержали нарушителя.

Мужчина, у которого обнаружили признаки опьянения, сообщил пограничникам, что поспорил на две бутылки водки, переплывет озеро туда и обратно.

При этом он не учел, что речь идет о приграничном водоеме, и тем самым он совершит незаконное пересечение временной контрольной линии между Эстонией и Россией.

Длина озера Пабра - 2 км, ширина - 850 м.