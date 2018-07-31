Как белорусам слетать в Париж за 20 евро 31.07.2018, 14:07

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Или провести отпуск на Кипре.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Из Литвы на Кипр и обратно за 79 евро

Если давно мечтали о неторопливом отпуске, то в августе можно слетать на Кипр и вернуться обратно всего за 79 евро. Правда, из Минска придется сначала добираться до Каунаса, но оно того стоит – на острове так спокойно и так вкусно, что о минской суматохе вы позабудете быстро. Лететь нужно с Ryanair, и с решением лучше поторопиться – предложение действительно выгодное, билеты разлетаются быстро.

Вильнюс – Париж от 20 евро

А Wizz Air предлагает вам очень бюджетно улететь в Париж. Самые дешевые билеты доступны с вылетом 3 августа – причем с клубной картой купить их можно и вовсе за 10 евро. Их осталось считанное количество, но на более поздние даты цены тоже очень приятные. Одно «но»: самолет прилетает в Бове, поэтому трансфер обойдется еще примерно в ту же сумму, что и билеты на самолет. Дешевле всего забронировать их вот тут.

Минск – Барселона – Минск от 135 евро

А вот отправиться в Испанию по недорогим билетам можно прямо из Минска – это предложение от компании «Топ-тур», доступное только подписчикам vandrouki.by. Лететь предстоит с Belavia, но на сайт можете и не заходить: купить билеты по такой заманчивой цене можно только офлайн по телефону +375 44 567 94 50. И торопитесь: желающих много, а вот свободных мест – совсем наоборот.