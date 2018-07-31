Союз поляков: Мы в последнее время значительно усилились за счет поддержки людей 31.07.2018, 14:17

Фото: «Радыё Свабода»

Непризнанное белорусскими властями объединение поляков в Гродно в этом году отмечает 30-летие.

Непризнанный белорусскими властями "Союз поляков Беларуси" в этом году отмечает 30-летие. По случаю юбилея на несколько вопросов «Еврорадио» ответили руководитель СПБ Анжелика Борис и член Главного совета, журналист Анджей Почобут.

Властям не нравимся, но действуем

Анджей Почобут одним из главных достижений организации за тридцать лет называет то, что она продолжает существовать и действовать:

"Организация, несмотря на репрессии и преследования, насчитывает более десяти тысяч членов, в её состав входят более ста различных структур (общества, отделы), мы поддерживаем около 150 мест (общественные школы при приходах, воскресные школы) по изучению польского языка, ухаживаем за могилами польских солдат".

Как пример отношения властей к СПБ, Почобут вспоминает о том, что в этом году гродненские власти запретили концерт культовой польской группы Lady Pank. Он должен был пройти 28 августа в гродненском Новом замке в честь 30-й годовщины "Союза поляков Беларуси". Но в итоге прошёл в Белостоке.

Борис добавляет, что организация в последнее время значительно усилилась за счёт поддержки людей, стала мобильной, может организовать мероприятия сразу в нескольких местах, может за месяц собрать шесть тысяч подписей в защиту польских школ.

"Для нас очень важно, что властям не удалось поссорить нас с обществом Беларуси, что конфликтов между белорусами и поляками нет, — подчёркивает Борис. — Мы имеем авторитет среди белорусских общественных организаций и одной из главных достоинств для нас является демократия и уважение прав человека".

Анжелика Борис

Фото: harodniaspring.org

Учиться на польском языке — это уже политика

По словам Почобута, сотрудничество СПБ с другими общественными организациями никогда не прекращалось. Он обращает внимание, что цели и задачи Союза поляков носят специфический характер, так как направлены на нужды национального меньшинства.

"А вот политикой мы не занимаемся, правда, политика, к сожалению занимается нами, — говорит Почобут. — В нормальных странах политика — это борьба за власть, участие в выборах, поддержка кандидатов и т.д. Этим мы не занимаемся. Но мы хотим, чтобы польские дети в Беларуси могли учиться на польском языке, а с точки зрения белорусской власти, это уже политика".

Справка:

Общественная организация Союз поляков Беларуси появилась в 1988 году. По словам Анжелики Борис, на первом этапе, благодаря нормальным отношениям с белорусским властями, удалось построить две польские школы (в Гродно и Волковыске), 16 польских домов в разных городах Беларуси, Появились газета и журнал на польском языке, польские фольклорные коллективы, открылись курсы польского языка.

В 2005-м году белорусские власти не признали итоги выборов председателя СПБ. Был назначен новый съезд. Часть членов организации отказалась участвовать в повторном съезде, и в результате начали существовать два союза поляков. СПБ под руководством Анжелики Борис объединяет более десяти тысяч членов, более ста структур по всей стране, поддерживает более 150 различных мест, где люди изучают польский язык. С 2005 года организация не признаётся белорусскими властями.