Foreign Policy: Россия обсуждает нападение на Черногорию 6 31.07.2018, 14:27

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Кремль пытается активно действовать на Балканах.

В ходе закрытой встречи в Хельсинки 16 июля Дональд Трамп мог договориться с Владимиром Путиным о том, что Черногория, которая недавно вступила в Североатлантический союз, не получит защиты США. Это может стать концом для НАТО, в котором Америка играет ведущую военную роль. Об этом в журнале Foreign Policy пишет Джеффри Стэйси — экс-сотрудник Госдепа времен Барака Обамы, автор книги "Интеграция Европы". Newsader представляет перевод статьи:

Хоть Россия и не столь влиятельна, как это было в советскую эпоху, она, тем не менее, планомерно повышает вес на мировой арене за счет стратегии Владимира Путина. Москва действует намного эффективнее Пекина в том, чтобы найти удобный момент и "выстрелить в колено" Западу. Она непрестанно ищет — и находит — возможности навредить ему.

Наибольшее же опасение у Запада вызывает уязвимость Балкан: именно по этому региону, который является местом давней конкуренции России и Запада, Кремль может нанести удар.

Никто не знает, о чём договорились Путин и Трамп во время их недавней двухчасовой приватной встречи в Хельсинки. Глава Белого дома мог передать Путину список ключевых депутатских мест в Конгрессе, в отношении которых требуется "предвыборная помощь" России. Скорее всего, они обсудили НАТО, Крым и Украину.

Более того, Трамп, по-видимому, "ведётся" на российскую уловку, которая заключается в том, чтобы расколоть НАТО путем нападения на его нового участника — Черногорию. "Черногория — маленькая страна с очень сильными людьми", сказал президент США на следующий день после встречи с Путиным в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону — поклоннику самого Трампа. "У них очень агрессивные люди. Они могут разозлиться, и — поздравляю, вы вступили в Третью мировую!", добавил он.

Военное вторжение в Черногорию, которое будет сочетать в себе элементы гибридной и традиционной войны, даст Трампу возможность "сдержать слово" перед Fox News и затем сообщить союзникам из НАТО, что Вашингтон отказывается соблюдать Пятую статью договора и присоединиться к защите Черногории.

Без американского участия в Силах быстрого реагирования НАТО — многонациональных войсках высокой боеготовности — Европа, скорее всего, отступит и не ответит на внезапное нападение. Россия со своей стороны не станет задействовать сухопутные войска, ведь для нападения на Черногорию им пришлось бы пересечь территории ряда западных стран. Вместо этого атака может быть совершена с моря и воздуха. Подобный сценарий нанесет НАТО смертельный урон, который поставит "крест" на Североатлантическом блоке.

Между тем, Россия уже предпринимала попытку переворота в Черногории с тем, чтобы помешать её присоединению к НАТО. Недавно российская разведка пыталась сорвать соглашение между Грецией и Македонией о переименовании последней, чтобы исключить для нее возможность вступить в НАТО. Афины, как известно, выслали российских дипломатов в знак протеста после этого инцидента.

Хотя Россия никогда не совершит прямого нападения на Соединённые Штаты и контингент западных стран — достаточно вспомнить полное молчание Кремля после того, как ВВС США уничтожили несколько сотен российских наёмников в Сирии, — все же нужно помнить, что Москве не обязательно совершать открытую атаку. Ей по силам нанести разрушительный удар по НАТО и без столкновения "лоб в лоб".

Россия уже развернула большую часть своих самых эффективных вооружений на западной границе. Российские военные, ФСБ, ГРУ и разведка — все они нацеливаются на Балканы. Черногория является самым молодым и, в общем-то, самым слабым членом Североатлантического союза. Получившая независимость от Сербии лишь в 2006 году, она имеет армию, численность которой — лишь 2 тысячи человек при населении 630 тысяч. Эта маленькая мирная страна — единственная из бывших республик Югославии, которую не затронули серьезные последствия распада этого государства.

Однако ещё до обретения независимости, задолго до вступления в НАТО, Черногория поддерживала — и продолжает поддерживать — силы НАТО в Афганистане, внося значительный вклад, если судить из расчета на душу населения. Более того, по просьбе Вашингтона Черногория в 2017 расширила военное присутствие на афганской территории. И именно в это последнее десятилетие Россия оказывает давление на Черногорию.

В 2017 году, после того, как парламент Черногории проголосовал за присоединение к НАТО, российский МИД заявил, что "руководство не прислушалось к голосу разума и совести", и что Россия "оставляет за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности". Москва немедленно запретила ввоз всех черногорских вин и объявила предупреждение для путешествующих туда россиян, в то время как пресс-секретарь Владимира Путина угрожал "дальнейшими действиями".

Черногория считает Россию ответственной за попытку совершить государственный переворот против нынешнего президента, Мило Джукановича, когда он был ещё премьер-министром, в день выборов, 16 октября 2016 года. Власти обвинили 14 человек — российских и сербских националистов, в том числе двоих сотрудников ГРУ — в планировании убийства Джукановича и атак на государственные здания.

Примечательно, что именно действующего черногорского премьер-министра Дуско Марковича Трамп буквально — физически — оттолкнул в ходе своего визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО.

Черногория уже присоединилась к Совету Европы и к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Евросоюз также всерьез рассматривает Черногорию как возможного полноправного члена. Москве, которую все это раздражает, не нужна ещё одна прозападная страна в географической зоне, определяемой ею как "ближнее зарубежье".

Оглядываясь назад, можно заметить, что такое же чрезмерно настойчивое поведение России в регионе однажды едва не привело к войне в Косово в 1999 годе. После того, как глава Сербии Слободан Милошевич капитулировал перед силами НАТО, Россия поспешила занять аэродром на окраине Приштины в Косово, чтобы опередить войска Североатлантического союза, которые прибыли туда чуть позже. Прямой конфронтации удалось избежать после того, как в ситуацию вмешались высокопоставленные британские и американские официальные лица.

Следующим переломными моментом, связанным с реакцией России на расширение НАТО, стало вторжение в 2008 году в страну, которая на тот момент являлась кандидатом в члены НАТО — Грузию. Высокопоставленные американские чиновники, включая экс-советника по национальной безопасности Стефана Хэдли, публично признали, что НАТО совершило ошибку, отказавшись противодействовать Москве каким-то конкретным образом. Россия по сей день занимает часть грузинской территории.

Именно тогда Кремль и понял, что может посягать на интересы Запада до тех пор, пока дело не коснется прямой конфронтации. Российская аннексия Крыма и оккупация восточной Украины стали ответом Кремля на украинскую революцию 2014 года и предложение Киеву присоединиться к ЕС. С тех пор Россия провела сотни опасных провокационных сближений с силами НАТО в воздухе и на море.

При этом Москва, похоже, успешно вмешалась в голосование по Brexit и выборы президента США 2016 года, а также отравила бывшего российского шпиона на британской территории. Нанеся столь обширный ущерб Западу, Россия, вероятно, начинает недооценивать терпение НАТО и действует слишком самонадеянно.

Причиной, по которой хельсинкский саммит был расценен как полномасштабный кризис национальной безопасности, является то, что российская сторона объявила о прорыве в ряде вопросов, в то время как американские высшие должностные лица и военные командиры остаются в полном неведении. Судя по намекам российской стороны, на встрече обсуждались новый референдум на востоке Украины, визит Путина в Вашингтон и помощь сирийским беженцам.

Главный вопрос в том, почему Трамп так себя ведет. По собственной ли прихоти он вредит интересам США или же делает это по указке Москвы? Ещё во время предвыборной кампании 2016 года Трамп неоднократно обвинял страны НАТО в том, что они якобы используют американский народ в собственных интересах. Среди прочего он указал на страны Балтии, вызвав беспокойство по поводу своей приверженности Пятой статье.

Теперь он обратил взор на Черногорию. Комментарии Трампа, касающиеся этой страны, по меньшей способствуют ослаблению альянса, что даёт России еще больше свободы для дестабилизации новейшего члена НАТО, а также увеличивают риск возобновления конфликта на Балканах. В худшем же случае эти слова отражают личную позицию Владимира Путина, что вызывает серьезную озабоченность по поводу негласного соглашения между Трампом и Путиным, достигнутого за закрытым дверями.

В случае, если НАТО окажется не готовым противостоять этой угрозе и Россия нападения на Черногорию, это событие станет концом для самого могущественного военного союза в истории.