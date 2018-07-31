Кто заменит Лукашенко согласно Конституции? 26 31.07.2018, 14:59

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Фото: БелТА

Для случаев, которые прокомментировала пресс-секретарь диктатора, предусмотрена процедура передачи власти.

Ряд зарубежных СМИ распространил информацию, что у Лукашенко случился инсульт. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что слухи не соответствуют действительности.

По словам Натальи Эйсмонт, Лукашенко находится в «рабочем режиме». 27 июля Лукашенко отменил свой визит в Гомель, что вызвало подозрения в зарубежных СМИ, хотя 28 июля, по сведениям официальных белорусских СМИ, он встречался с китайской делегацией, а 31 июля - с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко.

Тем не менее, эти события вызвали интерес к тому, как формально должна развиваться ситуация в случае реальной невозможности выполнения функций президента Беларуси, пишет svaboda.org.

Для таких случаев предусмотрена процедура передачи власти. Согласно Конституции Беларуси, на переходный период обязанности президента возлагаются на премьер-министра.

С 2014 года председателем белорусского правительства является Андрей Кобяков. В соответствии с законом «О Совете министров Республики Беларусь», глава правительства осуществляет президентские полномочия в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным Конституцией, до принесения присяги новым президентом.

Несмотря на то, что Кобяков почти четыре года возглавляет Совет Министров, о нем мало известно как о личности и руководителе, он остается в тени Лукашенко и его администрации.

Россиянин, партийный, математик и авиатор

Андрей Кобяков родился 21 ноября 1960 года в Москве в семье военного летчика. Отец из Тульской области, мать - из Ленинградской. В Беларусь семья переехала, когда Андрей был еще мал. Кроме общеобразовательной школы в Минске, учился во Всесоюзной заочной математической школе при Ленинградском университете.

Окончил Московский авиационный институт по специальности «инженер-механик», работал на минском механическим заводе имени Вавилова. В 1991 году получил второе высшее образование в Государственном институте народного хозяйства имени Куйбышева. Также имеет диплом Института политологии и социального управления КПБ.

До 1995 года работал на различных должностях на рогачевском заводе «Диапроектор», после чего стал заместителем начальника Службы контроля Лукашенко.

Контролер, экономист, посол и премьер

В течение 1996-1998 годов Андрей Кобяков был заместителем председателя Комитета госконтроля, затем на два года ушел руководить концерном «Беллегпром», после чего снова вернулся в КГК, но уже на должность главы комитета.

С 2000-го до 2001 год занимал должность первого вице-премьера Беларуси, после чего почти 10 лет был вице-премьером. Параллельно в 2002-2003 годах руководил Министерством экономики и был членом Группы высокого уровня Единого экономического пространства.

В конце 2010 года был назначен на пост главы администрации Лукашенко, но уже на следующий год возглавил посольство Беларуси в России. Впрочем, там надолго не задержался и в 2012-м вернулся в Минск. В декабре 2014 года Лукашенко назначил Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси.

Закрытый, несамостоятельный, интегратор и переговорщик

Несмотря на имидж добродушного, улыбчивый человека, Андрей Кобяков воздерживается от публичности. В его каденцию журналистов не приглашают на заседании Совета Министров, он избегает подходить к прессе во время отчетных выступлений в «палате представителей» и на других протокольных мероприятиях.

Вместе с тем он участвует во всех обязательных идеологических мероприятиях: работает с другими высокими чиновниками на субботниках, посещает важные спортивные матчи с участием Лукашенко, выезжает на встречи в трудовые коллективы.

Кобяков известен как сторонник «взвешенных» экономических реформ, лоббист евразийской интеграции и штатный переговорщик Минска во время торговых войн с Россией.

Семья премьер-министра живет в элитном поселке в Дроздах. Его жена родом из Москвы, дипломированный экономист, имеют дочь и сына. Ходят слухи, что Лукашенко был крестным отцом сына Кобякова