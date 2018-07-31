Трамп объявил о подготовке масштабной газовой сделки с Европой 2 31.07.2018, 14:55

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ЕC за свой счет может построить как минимум 9 терминалов для приема американского СПГ.

Вашингтон ведет переговоры с Евросоюзом о радикальном увеличении закупок американского газа, сообщил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Об этом пишет finanz.ru.

По словам Трампа, газовая сделка необходима, чтобы устранить "нечестность", которую ЕС проявляет в отношении своего главного военного союзника.

"Мы вносили от 70% до 90% в бюджет НАТО. Это нечестно. Особенно если взять Германию. Они платят чуть более 1%. И одновременно они платят огромные деньги России", - сказал Трамп.

"От нас ожидают, что мы будем защищать страны от России, но они платят России миллиарды и миллиарды долларов в сфере энергетики. Это нехорошая ситуация", - добавил он.

Нивелировать ее поможет закупка американского сжиженного сланцевого газа на конкурентных условиях, сказал он. Евросоюз, по словам Трампа, рассматривает возможность строительства от 9 до 11 портов с терминалами по приему СПГ.

"За порты заплатят сами европейцы, а мы сможем поставлять сжиженный газ в разные части Европы. И это будет наиболее конкурентно", - сказал Трамп.

Газовая сделка станет частью пакета договоренностью по урегулированию торговых претензий, который был согласован на прошлой неделе в ходе переговоров Трампа и главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

По их итогам Вашингтон согласился воздержаться от введения новых пошлин, в том числе от тарифов на европейские автомобили и запчасти к ним на сумму 200 млрд долларов в год, а Европа со своей стороны заявила о готовности уменьшить барьеры для импорта из США сельхозпродукции, а также нарастить закупки американского СПГ.

По данным Минэнерго США, в настоящий момент в ЕС уходит меньше 10% от поставок американского газа на экспорт, составляющих на данный момент около 2,4 млрд кубометров в месяц или 30 млрд кубометров в год.

С ноября 2017 по апрель 2018 года СПГ закупали Нидерланды (0,1 млрд кубометров), Испания (0,2 млрд кубометров в ноябре и декабре), а также Великобритания (0,3 млрд кубометров в марте).

В июле 2017 года в ходе визита в Варшаву Трамп анонсировал старт проекта "Инициатива трех морей", которым пообещал "перекроить газовый рынок" Европы.

В проекте, который предполагает строительство терминалов по приему СПГ и системы газопроводов-коннекторов, примут участие Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония, а также Хорватия и Словения.

По прогнозу Международного энергетического агентства, в ближайшие 5 лет производство СПГ в США вырастет на 130 млрд кубометров в год. К 2021-му году, согласно планам Минэнерго, на Восточном побережье будет построено еще 4 экспортных терминала, после чего поставки на экспорт вырастут в разы.

По прогнозу МЭА, к 2040 году Европа ежегодно будет покупать 84 млрд кубометров СПГ, или 22% от всего импорта.