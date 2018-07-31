Ученые: Стакан воды в жару сделает человека умнее и сильнее 2 31.07.2018, 15:08

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Эксперты провели 33 эксперимента.

Обезвоживание организма даже на 2% делает человека вялым и медленно соображающим, пишет orthodox.od.ua.

В жаркую погоду достаточно прогулки в быстром темпе или 30-минутной пробежки, чтобы организм человека стал слегка обезвоженным. Первыми признаками того, что нужно выпить стакан воды, может быть вялость, усталость, невозможность сконцентрироваться. Ряд исследований показал, что от водного баланса в организме человека зависит многое – от настроения до спутанных мыслей.

Ученые советуют пить больше воды в жару, так как эта привычка может сделать умнее и сильнее. По результатам 33 экспериментов, эксперты делают вывод, что при повышении температуры воздуха окружающей среды человек начинает сложнее справляться со сложными задачами, требующими повышенного внимания.

В ходе одного из экспериментов, группа женщин, каждая из которых была обезвожена на 1%, должна была играть в карточную игру. Игра требовала от участниц большой когнитивной гибкости, так как правила в ней постоянно менялись. После сеанса игры женщины смогли утолить жажду необходимым им количеством воды, а после этого вновь сыграли в ту самую карточную игру. В итоге во второй раз они сделали на 12% меньше ошибок, чем когда хотели пить.